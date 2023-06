﻿Erster Sieg, aber gedämpfte Freude bei Kiel Baltic Hurricanes

Kiel. Es hätte eine Jubel-Arie im Kilia-Stadion werden können, stattdessen herrschte nach dem 21:27-Sieg der Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend vor allem Erleichterung, als die Uhr heruntergelaufen war. Denn auch wenn der erste Saisonsieg im Nord-Süd-Duell gegen die Ravensburg Razorbacks den Canes ihre ersten Punkte in der German Football League bescherte, mussten sie am Ende gegen einen limitierten Gegner doch noch zittern.

„Das waren viel zu viele Kleinigkeiten, die wir eigentlich abgestellt haben wollten. Und dann sah es aus, als hätten wir sie wieder verlernt“, sagte Headcoach Timo Zorn und spielte auf insgesamt 70 Yards Raumverlust durch Strafen oder einen Offside-Kick kurz vor Schluss an, der den schon geschlagenen Gästen vom Bodensee noch einmal die Tür für ein Comeback auf dem Scoreboard geöffnet hatte. „Wir müssen einfach mal ein komplettes Spiel machen, haben es viel zu spannend gemacht“, zürnte der Coach.

Runningbacks Rotermund und Richter sorgen für Furore bei den Kiel Baltic Hurricanes

Bevor die Kieler im vierten Quarter zittern mussten, hatten sie zunächst den Eindruck gemacht, als könnten sie sich im Interconference-Spiel Sicherheit holen. Denn in Abwesenheit ihres US-Runningbacks Logan Moragne (Muskelverletzung) wirbelten Fritjof Richter und Lorenz Rotermund durch die Razorbacks-Defense. Von einem missglückten ersten Drive mit Quarterback-Sack und Strafyards ließen sie sich nicht verunsichern, stattdessen nutzte Rotermund die nächste Gelegenheit für die Kieler Führung.

Anschließend war Richter am Drücker, wühlte sich durch die Gäste-Deckung, bis Canes-Quarterback Kaleb Scott mit einem 24-Yard-Lauf selbst vollendete. Englmanns verpasster Extrapunkt, der 6:13-Anschluss durch einen Touchdown von Razorbacks-Receiver Michael Mayer und eine Schrecksekunde kurz vor der Pause offenbarten aber das Zitter-Potenzial der Partie: Ravensburgs Defensive Back Tyren Quinn fing einen Scott-Pass ab und ließ die Kieler Defense in Schockstarre zurück, marschierte erstaunlich ungehindert von der eigenen 28-Yard-Line bis in die Kieler Endzone. Glück für die Canes: Die Schiedsrichter ahndeten ein Halten von Razorback Finn Herter, so dass der Touchdown nicht zählte und die Kieler mit einem 13:6-Polster in die Kabine gingen.

Canes lassen Razorbacks im letzten Viertel zurück ins Spiel kommen

Nach dem Seitenwechsel hatte die Hurricanes-Defense die oft durchschaubaren Angriffsbemühungen von Quarterback Alex Bjerre und seinen Nebenleuten zunächst gut im Griff, krönte Fritjof Richter seinen 50. GFL-Einsatz mit einem Touchdown, den Benedikt Englmann per Extrapunkt zur 27:6-Führung veredelte.

Dann aber zündete der laufstarke Quarterback Alex Bjerre den Turbo, meldete die Razorbacks mit einem Touchdown und Two-Point-Conversion zum 14:27 zurück. Den anschließenden Kick konnten die Kieler nicht kontrollieren, sodass Ravensburg den Ball sicherte und direkt wieder im Angriffsmodus war.

Kiel Baltic Hurricanes – Ravensburg Razorbacks 27:21 (7:0/6:6/7:0/7:15) 1. Quarter 7:0 33-Yard-Lauf Rotermund, PAT Englmann 2. Quarter 13:0 24-Yard-Lauf Scott, PAT failed. 13:6 Mayer, 17-Yard-Pass Alex Bjerre, PAT failed. 3. Quarter 20:6 Gloe, 5-Yards-Pass Scott, PAT Englmann 4. Quarter 27: 6 Richter, 2-Yards-Lauf, PAT Englmann 27:14 Bjerre, 32-Yard-Lauf; 2-Point-Conversion Mayer, 10-Yard-Pass Bjerre 27:21 McFerren, 11-Yard-Pass Bjerre, PAT Diez Zuschauer: 1558 im Kilia-Stadion

Sollte die Kieler Schlussphasen-Schwäche wieder zuschlagen? Bjerre und seine Wide Receiver marschierten schon wieder in großen Schritten Richtung Endzone, ließen die Passverteidiger der Canes schlecht aussehen. Schließlich sorgte Lennies McFerren mit seinem Touchdown noch einmal für Hochspannung in der Schlussphase – und dafür, dass der Jubel über den ersten Saisonsieg verhalten ausfiel.

„Wir waren vielleicht ein bisschen nervös, weil es unser erstes Spiel überhaupt gegen Ravensburg war und wir nicht richtig wussten, was kommt“, sagte Richter. „Aber generell ist es ganz wichtig für die Mannschaft, dass wir mal einen Sieg geholt haben.“ Und sein Jubiläums-Kollege aus der Defense, Simon Wilken, fügte hinzu: Auch gewinnen muss man lernen.“ Ob diese Erfahrung dabei geholfen hat, wird sich nächsten Sonnabend zeigen. Dann empfangen die Canes die Berlin Rebels.

