﻿Kiel Baltic Hurricanes holen neuen US-Quarterback für ungewohnte Rolle

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen die Berlin Rebels könnten die Kiel Baltic Hurricanes einen weiteren großen Schritt zum Verbleib in der German Football League machen. Sicherheit verleihen soll ihnen dabei ein neuer Quarterback – allerdings in ungewohnter Rolle für einen US-Zugang.

Kiel. Nächstes „Big Points“-Spiel gegen einen Abstiegskampf-Konkurrenten, nächstes Kapitel im diesjährigen Fortsetzungsroman der Personal-Rochaden bei den Kiel Baltic Hurricanes: Am Freitagabend landete US-Quarterback Jacob Schimenz in Kiel, am Sonnabend (Kick-off 16 Uhr, Kilia-Stadion) soll er bei der Partie gegen die Berlin Rebels sein erstes Heimspiel mit den Kieler Wirbelstürmen erleben.

Allerdings, wenn es nach Plan von Headcoach Timo Zorn läuft, nur in der Beobachter-Rolle. Denn der 27-Jährige, der vor einer Woche mit den Krakow Kings im Finale um die polnische Meisterschaft knapp unterlegen war und seine Karriere in Rumänien fortsetzen will, legt für die vier letzten Saisonspiele in der German Football League einen Stopp bei den Kielern ein.