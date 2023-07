﻿Baltic Hurricanes: In Berlin geht’s ums gute Sommergefühl

Kiel. Dunkle Wolken hingen vergangenes Wochenende über dem Stadion der Kiel Baltic Hurricanes. Fünftes Spiel in der German Football League, vierte Pleite. Die 28:31-Niederlage gegen die Berlin Rebels war noch dazu eine durch fehlende Disziplin selbst verschuldete, unnötig. Wird nun gegen den zweiten Hauptstadt-Klub alles besser? Am Sonnabend treten die Canes im letzten Spiel vor ihrer kurzen Sommerpause bei den Berliner Adlern an (17 Uhr, Poststadion). Ohne die aufgrund ihrer Disqualifikationen gesperrten Philip Stuhr und Felix Fischer, die – neben vielen Verletzten – ein großes personelles Loch in den Kader reißen.

„Wir haben das Thema Disziplin sehr direkt angesprochen“, sagt Headcoach Timo Zorn mit Blick auf die über 140 Straf-Yards gegen dei Rebels. „Wir werden Samstag sehen, ob die Message angekommen ist.“

Kiel Baltic Hurricanes könnten gegen Berlin Adler in der Tabelle Boden gutmachen

Dann steigt bei den Adlern das Kellerduell der Nord-Staffel. Das Berliner Team um Quarterback Zachary Cavanaugh steht mit zwei Siegen über Paderborn und Straubing einen Platz vor den sechst- und letztplatzierten Kielern. Zwar müssen sie aufgrund des Rückzugs der Cologne Crocodiles nicht um den Klassenerhalt bangen. Doch eigentlich wollen die Canes mittelfristig wieder um die Play-offs mitspielen, nachdem sie zuletzt zweimal auf dem vorletzten Rang landeten.

Mit einem Sieg am Sonnabend könnten die Kieler also Boden gutmachen. Zorn sagt allerdings: „Der Blick auf die Tabelle ist für uns nur bedingt relevant. Uns ist egal, ob wir gegen den Zweiten oder Sechsten spielen, wir wollen uns immer optimal vorbereiten und alles geben.“

Vorbereiten müssen sich die Kieler bei den Adlern vor allem auf den laufstarken Quarterback Cavanaugh, der zudem mit seinen Wide Receivern Maylan Bacher und Nate Prince ein dominantes Passspiel aufzieht. Und: Die Adler sind eines der gefährlichsten Teams der Liga, wenn es um Quarterback-Sacks geht. Auf die Kieler Offensive Line, ebenfalls von Ausfällen geschwächt, kommt also Schwerstarbeit zu.

Immerhin: CJ-Davis, einer der besten Kieler Passverteidiger, soll in Berlin wieder einsatzbereit sein. Dennoch sondieren die Kieler angesichts ihrer vielen Ausfälle, zu denen sich zuletzt auch Wide Receiver Arvid Lippels gesellte, den europäischen Markt. „Wir gucken auf diversen Positionen“, sagt Zorn. In Berlin müssen noch einmal Rookies das Team verstärken, das anschließend zwei Wochen Pause hat. Und damit auch Zeit zu genesen. „Wir wollen die Jungs nach dem Spiel mit einem guten Gefühl in die Sommerpause entlassen“, sagt Zorn und hofft darauf, dass anschließend „so viele Spieler wie möglich wieder fit sind“.

