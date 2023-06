Im Schatten des Schloss Sanssouci (französisch ohne Sorgen) sind selbige der Kiel Baltic Hurricanes im Abstiegskampf der GFL nicht kleiner geworden. Das Team von Coach Timo Zorn kassierte auch am dritten Spieltag bei den Potsdam Royals eine Schlappe. Zorn hatte aber Dinge gesehen, die Mut machten.

Potsdam. Das nennt man dann wohl gesundes Selbstvertrauen. „Hier ist der kommende Deutsche Meister, die Potsdam Royals“, kündigte der Stadionsprecher das Heimteam lautstark an. Meisterlich war die Vorstellung der Brandenburger gegen die Kiel Baltic Hurricanes aber jedoch keineswegs. Zumindest zwei Quarter lang nicht. Zur Pause führte der Außenseiter aus dem Land zwischen den Meeren mit 23:22 und hatte damit nicht nur die Gastgeber überrascht. Doch am Ende hieß es vor 1300 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg 48:23 für den Favoriten, der weiterhin ungeschlagen bleibt. Die stark verbesserten Kieler hingegen warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am nächsten Sonnabend, 24. Juni, im Heimspiel gegen die Ravensburg Razorbacks soll dieser endlich eingefahren werden.