﻿Offense der Kiel-Baltic-Hurricanes zerschellt an Berliner Adlern

Berlin. Kaleb Scott war sichtlich bedrückt, als die Kieler Baltic Hurricanes am Sonnabend nach der 14:23 (0:3/0:10/0:0/14:10)-Niederlage bei den Berlin Adlern als Tabellenletzter die erste Hälfte ihrer Saison beendeten.

„Wir dürfen uns nicht so viele Ballverluste leisten“, ärgerte sich der Quarterback, nach der Partie, in der drei seiner Pässe in Gegenspieler-Händen gelandet waren. „Unsere Defense hat großartig gespielt. Aber unsere Offense war nicht gut genug.“

Personalpuzzle kostet Kiel Baltic Hurricanes Feinabstimmung

Erst im letzten Viertel beim direkten Tabellennachbarn, den die Kieler mit einem Sieg hätten hinter sich lassen können, brachten die Canes ihr Passspiel ins Rollen und erste Punkte aufs Scoreboard – zu spät, um noch den zweiten Saisonsieg einfahren zu können.

Anders als vor einer Woche gegen die Berlin Rebels waren es nicht Strafen und Undiszipliniertheiten, die den Canes das Genick brachen. „Es sind viele kleine Dinge“, sagte Scott. „Ich will die Verletzungen nicht als Entschuldigung nutzen, aber da fehlt noch die Feinabstimmung.“

Besonders in der Offensive Line und bei den Defensive Backs mussten sich die Kieler durch zahlreiche Verletzten-Ausfälle und die gesperrten Philip Stuhr und Felix Fischer neu sortieren. Und schon im ersten Drive deutete sich an, dass sie große Schwierigkeiten mit der Berliner Defense bekommen würden, die sich offensichtlich gut auf das Laufspiel der Hurricanes eingestellt hatte. Nur ein First Down gelang ihnen, ehe sie zum Punt gezwungen waren. Dabei geriet Benedikt Englmann unter Druck, sein Versuch landete im Block, und die Adler nutzten die gute Feldposition für eine Fieldgoal-Führung.

Auch danach fand die Offense der Canes nicht ansatzweise in einen Rhythmus. Zu den seltenen Lichtblicken in der ersten Halbzeit gehörte ein Lauf von Logan Moragne über rund 20 Yards. Da führte Berlin allerdings bereits mit 10:0. Auch aus Moragnes Vorstoß konnten die Kieler kein Kapital schlagen – im nächsten Anlauf warf Scott, der zudem zweimal von den Adlern gesackt wurde, eine Interception. Während die Kieler kaum über die Mittellinie kamen, düpierte Adler-Receiver Maylan Bacher die Hurricanes-Defense mit einem 50-Yard-Lauf – die Vorlage für die 13:0-Führung durch ein weiteres Fieldgoal und gleichzeitig der Kieler Pausenrückstand.

Aufbäumen der Kiel Baltic Hurricanes im letzten Viertel kommt zu spät

Nachdem die Hurricanes alle bekannten Stärken der Adler einmal am eigenen Leib zu spüren bekommen hatten, steigerten sie sich und überstanden das dritte Viertel ohne Gegenpunkte. Doch direkt nach dem letzten Seitenwechsel des Tages sorgten zwei von Berlins Chuka Austin Okpalobi abgefangene Scott-Pässe für spielentscheidende Rückschläge. Die Adler nutzten sie für einen Touchdown und ein weiteres Fieldgoal – 23:0.

Erst als CJ Davis aus der Defense in die Rolle des Passempfängers schlüpfte, kamen auch die Kieler mal in die Endzone. Der Amerikaner fing dort einen 34-Yard-Pass von Scott und war auch am letzten erfolgreichen Canes-Drive beteiligt, den Benedikt Englmann Sekunden vor dem Spielende mit einem Touchdown beendete.

Für Punkte im GFL-Classement kam dieses Aufbäumen aber zu spät – und konnte nicht über die schwächste Offensivleistung der Canes im bisherigen Saisonverlauf hinwegtäuschen.

Canes-Quarterback Scott: „Müssen Siegermentalität lernen“

„Wir haben zwei Spiele mit fünf oder weniger Punkten verloren und dieses mit weniger als zehn Differenz. Wir kommen in jedes Spiel rein, aber wir müssen eine Siegermentalität lernen“, zog Scott ein Hinrundenfazit.

Headcoach Timo Zorn wollte aufgrund der prekären Personallage nach der Pleite in Berlin nichts auf sein Team kommen lassen. „Wir mussten auf vielen Positionen auf nicht so erfahrene Leute zurückgreifen. Die Jungs lernen gerade auf unglaublich hohem Niveau“, sagte er. „Ich bin stolz darauf, wie sie bis zum Ende gekämpft und an den Sieg geglaubt haben.“

In drei Wochen haben die Canes zum Start der Rückrunde die Chance auf Revanche gegen die Adler vor Heim-Publikum. „Ich hoffe, dass wir bis dahin einige Verletzte zurückbekommen“, so Zorn.

Berlin Adler – Kiel Baltic Hurricanes 23:14 (3:0/10:0/0:0/10:14) 1. Quarter 3:0 Pekkarinen, 38-Yard-Fieldgoal 2. Quarter 10:0 Stahnke, 11-Yard-Pass Cavanaugh, PAT Pekkarinen 13:0 Pekkarinen, 19-Yard Fieldgoal 3. Quarter Keine Punkte 4. Quarter 20:0 Okpalobi, 27-Yard-Pass Cavanaugh, PAT Pekkarinen 23:0 Pekkarinen, 42-Yard-Fieldgoal 23:8 Davis, 34-Yard-Pass Scott, 2-Point-Conversion Rotermund 23:14 Englmann, 16-Yard-Pass Scott, 2-Point-Conversion failed. Zuschauer: xxx im Poststadion in Berlin.

