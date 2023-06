﻿Wolk und Scott: Das Dream Team der Kiel Baltic Hurricanes

Kiel. Nach dem Quarterback-Chaos bei den Kiel Baltic Hurricanes in der vergangenen Saison sollen sie es nun richten: Henrik Wolk und Kaleb Scott werden 2023 das Spiel der Kieler Footballer dirigieren, die am Sonnabend gegen die New Yorker Lions (Kickoff 16 Uhr, Kilia-Stadion) ihren Heimspiel-Auftakt feiern. Sie bilden in der German Football League (GFL) ein ungewöhnliches Duo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn anstelle des vielerorts üblichen alles überragenden Spielmachers und dessen Backup, der nur selten zum Zug kommt, antwortet Canes-Headcoach Timo Zorn auf die Frage nach seinem Starting Quarterback „Wir werden sehen“. Und zwar „von Woche zu Woche“.

Klingt nach Konkurrenzkampf. Aber nicht bei Wolk und Scott. Der 23-jährige Physiotherapeut und der 27-jährige Football-Routinier aus Kanada leben gemeinsam mit US-Verstärkung CJ Davis in einer WG, verstehen sich blendend. „Ich empfinde Henrik nicht als Konkurrenten“, sagt Scott, der auch aufgrund der guten Stimmung im Hurricanes-Team bei seiner dreitägigen Stippvisite 2022 entschied, wiederzukommen. Und Wolk sagt: „Es hilft mir sehr, dass Kaleb schon im März hier und während der gesamten Vorbereitung da war. Ich habe quasi immer einen eigenen Trainer dabei. Das gibt eine Art von Sicherheit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicherheit wünschen sich auch die Canes auf der Quarterback-Position. Deshalb bauen sie seit Jahren Eigengewächs Wolk als künftige Konstante auf. Er rutschte vergangene Saison früher als geplant in die Starter-Verantwortung, als sich der aus den USA verpflichtete Andrew Dion früh als Fehlgriff erwies und mit Kaleb Scott und Jacob Schimenz zwei Nordamerikaner kurze Aushilfs-Stopps an der Förde einlegten. Nun soll er im Team mit Scott unter weniger turbulenten Umständen die nächsten Entwicklungsschritte machen.

Scott blickt schon leise zum Übergang ins Trainerwesen voraus

Da trifft es sich gut, dass Scott, ohnehin irgendwann als Coach arbeiten möchte. „Ich bin natürlich hier, um mit den Canes Spiele zu gewinnen. Aber auch, um Henrik besser zu machen. Das ist für mich eine optimale Konstellation als Übergang von einer Spieler- in eine Trainerkarriere.“

In den vergangenen beiden Wochen seit der Auftakt-Niederlage bei Aufsteiger Paderborn vergangenen Wochen musste sich Scott notgedrungen auf die Rolle des Coaches beschränken. Früh im zweiten Quarter bei den Dolphins zog er sich eine schmerzhafte Rippenprellung zu, was sein Wurfrepertoire einschränkte, ehe Wolk fürs letzte Viertel übernahm. „Ich habe die Offense etwas limitiert“, sagt Scott, der aufgrund seiner Verletzung am Sonnabend die Rolle des Backups übernimmt.

Saison-Aus? Kiel Baltic Hurricanes müssen in der Defense auf Schlüsselspieler verzichten

Die insgesamt vier geworfenen Interceptions gegen Paderborn haben die Kieler Quarterbacks abgehakt, blicken nach vorn. „Wir haben an den Fehlern gearbeitet und müssen jetzt als Team noch mal richtig zusammenrücken“, gibt Wolk die Marschroute auch verbal vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn mit Braunschweig kommt der Rekordmeister ins Kilia-Stadion, der die Nord-Staffel nach deutlichen Siegen über Straubing (34:0) und Paderborn (42:14) anführt. „Braunschweig ist unglaublich physisch, lässt wenig ,big plays’ zu und macht kaum Fehler“, warnt Canes-Headcoach Timo Zorn. „Wir werden für jedes Yard hart arbeiten müssen.“ Gleiches gilt für die Defense, deren Augenmerk besonders auf Runningback D’wayne Obi liegen muss. Er sorgte in den ersten beiden Partien schon für insgesamt 315 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns.

Eine besondere Herausforderung auch, weil die Kieler Defense bereits in Paderborn einen herben personellen Rückschlag erlitt: Der schwedische Safety Jonathan Armendariz zog sich einen Syndesmosebandriss zu und wird lange – womöglich für die ganze Saison – ausfallen. Gleiches gilt für O-Liner Thies Wittmann, bei dem eine genaue Diagnose der Knieverletzung noch aussteht.

Lesen Sie auch

Ganz ohne Personal-Puzzle geht es also wieder nicht bei den Canes. Die aber freuen sich auf ihren Heimspiel-Auftakt. „Die Zuschauer hier haben mich schon letztes Jahr begeistert“, sagt Scott. Und Wolk ist sicher: „Wir haben uns spezifisch vorbereitet. Wenn jeder von uns seinen Job macht, wird das ein gutes Spiel.“

KN