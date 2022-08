﻿Kiel Baltic Hurricanes streben gegen Lions nach versöhnlichem Saisonende

Abstiegskampf statt Playoffs: Dass die Saison in der German Football League für sie unterm Strich eine Enttäuschung war, können und wollen die Kiel Baltic Hurricanes nicht verhehlen. Gegen Braunschweig streben sie am Sonnabend nach einem versöhnlichen Ende. Für einige Canes wie Jan-Niklas Makoben geht es um noch mehr.

Kiel. Ihr eigentliches Saisonziel Playoffs mussten die Kiel Baltic Hurricanes früh abschreiben. Vor dem letzten Spieltag in der German Football League gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig (Sonnabend, 16 Uhr, im Kilia-Stadion) aber sind sie froh, nach dem Sieg gegen Düsseldorf alle Abstiegssorgen los zu sein. Die Enttäuschung über eine Spielzeit mit vielen Personal-Rochaden, die die Entwicklungskurve der jungen Mannschaft phasenweise in Sinus-Kurven verlaufen ließ, ist überwunden. „Die Stimmung ist trotzdem gut. Wir freuen uns auf unser letztes Spiel vor unseren Fans vor der langen Football-Pause“, sagt Jan-Niklas Makoben.

Für den 22-Jährigen war es die zweite Spielzeit im GFL-Team – und die erste, in der er als einer der Team-Captains („Eine große Ehre“) besondere Verantwortung trug. Die Knackpunkte der Kieler Saison sieht er in den unglücklichen Punktverlusten direkt zum Auftakt beim 14:14 in Braunschweig und der 6:15-Niederlage in Dresden. Es folgten Klatschen gegen Potsdam und Köln. Bei der Heim-Revanche gegen die Kölner aber sieht Makoben trotz 21:56-Niederlage einen moralischen Wendepunkt. „Da haben wir gemerkt, dass wir mitspielen können.“ Was wichtig war für die beiden Siege über Düsseldorf, mit denen die Canes die Relegation vermieden. Und – darauf ist Makoben als Linebacker und Teil der Defense besonders stolz – zu null spielten.