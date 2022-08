Eine chaotische Saison in der German Football League ist für die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend mit einem weiteren Rückschlag zu Ende gegangen. Bei der 19:52-Pleite gegen die New Yorker Lions verloren die Canes zwei ihrer Team Captains durch Verletzungen.

