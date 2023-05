﻿Vier Interceptions brechen Canes in Paderborn das Genick

Paderborn. Der Frust bei Henrik Wolk, Quarterback der Kiel Baltic Hurricanes, saß tief. Gleich mehrfach hämmerte der Spielmacher, der den erkrankten Caleb Scott vertrat, seinen Helm nach Abpfiff auf den Rasen des Hermann-Löns-Stadions. Wenige Augenblicke zuvor hatten die Canes zum Saisonauftakt gegen die Paderborn Dolphins verloren, dabei den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gegeben. „Paderborn war sehr gut auf uns eingestellt und hat uns oftmals auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn man den Ball so oft abgibt wie wir, dann ist es schwer, ein GFL-Spiel zu gewinnen“, ärgerte sich Headcoach Timo Zorn nach Spielende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Canes lassen vier Interceptions zu – Breece stark bei Paderborn

Was war passiert? Eigentlich erwischten die Canes gegen den Aufsteiger einen Auftakt nach Maß. Direkt nach dem Kickoff trug CJ Davis den Ball über 95 Yards in die Endzone der Hausherren. Die Blitz-Führung für die Canes, die allerdings ebenso schnell wieder futsch war. Denn: Auch Paderborn punktete direkt im ersten Versuch, trug den Return in Person von Joshua Breece ebenfalls bis in die Endzone. Zorn: „Wenn wir in dieser Szene den Stopp hinbekommen hätten, dann hätten wir das Momentum auf unserer Seite gehabt.“

Zwar brachte Bodo Bilitewski die Kieler kurz darauf wieder in Führung (7:14), danach drückte der Aufsteiger aber mächtig auf die Tube. Nils Schauerte leitete mit einem 45-Yard-Field-Goal die stärkste Phase der Hausherren ein, ehe erneut Breece, Felix Blissenbach und ein Safety zugunsten der Paderborner das Ergebnis auf den Pausenstand von 26:14 in die Höhe schraubten – alles begünstigt durch Kieler Fehler wie die zahlreichen Interceptions.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufholjagd ohne Happy-End – Wolk ließ große Chance ungenutzt

Nach der Halbzeit stemmten sich die Canes zwar aufopferungsvoll gegen die Niederlage im ersten Saisonspiel, kamen durch Klaas Sengstacke und Robert Revels sogar auf 33:28 heran, doch von der 15-Yard-Linie aus scheiterte Wolk mit drei Würfen kläglich. Dennoch lobte Zorn Wolk für seinen Auftritt. „Henrik hat einen guten Job gemacht, hat die Offensive gut bewegt“, hob Zorn das Positive hervor und ergänzte: „Natürlich ist der Quarterback der, der den Ball wirft, aber man muss auf die gesamte Offensive schauen. Das an einer Person festzumachen, ist zu einfach.“

Dennoch betont auch der Kieler Headcoach, die Niederlage erst einmal verdauen zu müssen. „Das tut heute unglaublich weh. Wir waren insgesamt mit zu vielen Höhen und Tiefen unterwegs. Uns fehlte die Konstanz.“ In zwei Wochen bietet sich die erste Chance zur Wiedergutmachung. Dann empfangen die Canes im eigenen Stadion die New Yorker Lions aus Braunschweig.

KN