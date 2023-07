﻿Vierte Pleite: Kiel Baltic Hurricanes verlieren schmutziges Duell gegen Berlin Rebels

Kiel. Die Kiel Baltic Hurricanes sind wieder auf dem harten Boden der Tatsachen in der German Football League gelandet. Personell dezimiert konnten sie zwar mit den Berlin Rebels mithalten, hatten sich die vierte Niederlage im fünften Spiel aber selbst zuzuschreiben.

Die Partie war keine zehn Minuten alt, da ereilte die Rebels ein großer Schreck: Running Back Tom Heyroth, zu Beginn wichtiger Aktivposten der Gäste-Offense, verdrehte sich bei einem Tackle durch Robert Revels das Bein und verletzte sich daran so schwer, dass er mit dem Rettungswagen abtransportiert werden musste. 55 Minuten lang war die Partie unterbrochen – und ging anschließend so giftig weiter, wie sie begonnen hatte:

Die Field-Goal-Führung der Kieler übertrumpften die Rebels mit dem ersten Spielzug nach der Verletzungsunterbrechung, Wide Receiver Bryce Goggin kassierte nach seinem Touchdown aber direkt eine Ermahnung für unsportliches Verhalten. Auch aus einem persönlichen Foul, das die Berliner 15 Yards Strafe kostete, konnten die Canes kein Kapital schlagen, mussten punten. Und verloren in der Defense, in der verletzungsbedingt vier Rookies starten mussten, immer weiter die Kontrolle. Abwehrchef Robert Revels wusste sich bisweilen nur mit Heißsporn-Härte zu helfen und hatte Glück, ohne härtere Strafe davonzukommen.

Kiel Baltic Hurricanes verlieren drei Spieler

Schon stand Berlin wieder an der Fünf-Yard-Linie, der Touchdown schien nur Formsache. Da sprang Malte Karlitschek beherzt in einen Pass und trug das zurückeroberte Ei unter großem Jubel zurück an die 44-Yard-Linie. Und dann kam auch Rückenwind von der Bank: Logan Moragne, zuletzt angeschlagen, gab sein Comeback und beflügelte das Laufspiel – bis erneut das Verletzungspech zuschlug: Beim Versuch, einen weiten Pass von Canes-Quarterback Kaleb Scott in der Endzone zu fangen, verletzte sich Wide Receiver Arvid Lippels und musste vom Feld.

Weil im Passspiel das Finetuning fehlte, kamen die Kieler wieder nicht weiter als bis in Field-Goal-Distanz. Wie beim ersten Versuch vollstreckte Cobian Adjei-Freeman. Kurz vor der Pause fingen sich die Canes erst eine 15-Yards-Strafe durch unsportliches Verhalten von Philip Stuhr und schließlich durch ein Berliner Field Goal den 6:10 Pausenrückstand.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte konnte Stuhr dann duschen gehen. Nach seiner zweiten Strafe wegen unsportlichen Verhaltens, nachdem der Defense Bryce Goggin entwischt war, war der Kieler Defensive Back disqualifiziert. Aber auch seine Kollegen sammelten weiter Straf-Yards und bereiteten so den Weg zum nächsten Rebels-Touchdown durch Goggin.

Umkämpfte Schlussphase reißt Fans der Kiel Baltic Hurricanes mit

Nun gelang aber auch den Hurricanes ihr erstes Big Play: Quarterback Kaleb Scott feuerte einen 34-Yard-Pass auf Klaas Sengstacke, der mit seinem ersten Touchdown der Spielzeit auf 13:17 verkürzte.

Im zweiten Durchgang steckten die Spieler beider Teams ihre Energie verstärkt in sportliche Aktionen, so dass sich nun ein Schlagabtausch entwickelte, der sich auch auf der Anzeigetafel niederschlug: Logan Moragne machte nach missglücktem Rebels-Punt-Versuch kurzen Prozess, per Two-Point-Conversion eroberten die Hurricanes die Führung zurück. Nur wenig später war Berlin wieder in Front, ehe Kiel mit Lars-Ole Gloe im nächsten Drive nachlegte – 28:24. Im letzten Quarter riss die Spannung des Spiels die rund 1200 Fans auf den Rängen mit, ehe Berlin seine Pass-Stärke ausspielte und durch eine weitere Kooperation von Kaegi und Goggin wieder vorlegte.

Im letzten Versuch, noch den zweiten Saisonsieg einzufahren, fehlte den Canes dann der Lucky Punch. Stattdessen knackten ihre Straf-Yards nun die 100er-Marke. Auch Felix Fischer musste wegen zweimaligem unsportlichen Verhalten vom Feld, ist genau wie Stuhr für die nächste Partie bei den Berlin Adlern gesperrt.

Haß: „Nicht die Art, wie wir uns präsentieren wollen“

„Frustrierend“, nannte Canes-Headcoach Timo Zorn seine Personalsituation und kritisierte das Spiel seiner Mannschaft. „Mit einigen Teilen bin ich sehr unzufrieden, vor allem mit der fehlenden Disziplin. Wir müssen einfach cool bleiben“, sagte er mit Blick auf die immense Hypothek von 141 Straf-Yards.

Auch Defensiv-Stratege Sören Haß suchte nach Erklärungen für die hitzige Atmosphäre. „Vielleicht macht so eine Verletzung etwas mit der Mentalität eines Teams“, mutmaßte er, sagte aber auch: „Auf beiden Seiten waren einige auf Konfrontation ausgelegt. Das ist nicht die Art, wie wir uns präsentieren wollten.“

Kiel Baltic Hurricanes – Berlin Rebels 28:31 (3:7/3:3/15:14/7:7) 1. Quarter 3:0 Adjei-Freeman, 32-Yard-Field-Goal 3:7 Bryce, 39-Yard-Pass Kaegi, PAT Cain 2. Quarter 6:7 Adjei-Freeman, 34-Yard-Field-Goal 6:10 Cain, 29-Yard-Field-Goal 3. Quarter 6:17 Goggin, 23-Yard-Pass Kaegi; PAT Cain. 13:17 Sengstacke, 34-Yard-Pass Scott; PAT Adjei-Freeman 21:17 Moragne, 17-Yard-Lauf; 2-Point Conversion Sengstacke, 5-Yard-Pass Scott 21:24 Dobrolevski, 4-Yard-Lauf; PAT Cain 4. Quarter 28:24 Gloe, 10-Yard-Pass Scott; PAT Adjei-Freeman 28:31 Goggin, 12-Yard-Pass Kaegi; PAT Cain. Zuschauer: 1281

