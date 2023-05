﻿Drei Tage Programm: Kiel macht sich bereit für das Ocean Race

Kiel. Vom 8. bis 10. Juni feiert Kiel ein Segel-Fest. Und schon vor der Kieler Woche (17. bis 25. Juni) blickt die Segel-Welt dann an die Förde. Denn Kiel ist wieder Teil des Ocean Race, wenn auch nicht als Etappenhafen, sondern als sogenannter „Fly-by“, einer Stippvisite der Weltumseglungsflotte. Die sechste Etappe von Aarhus nach Den Haag führt um eine Wendemarke in der Innenförde. Hochseesegeln ganz nah, dazu ein buntes Rahmenprogramm – die Organisationsarbeiten laufen auf Hochtouren.

In der vergangenen Woche besuchte eine Ocean-Race-Delegation um Renndirektor Phil Lawrence Kiel, führte Gespräche, etwa mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und den Ausrichtern von Kiel Marketing, plante, zurrte fest. Damit alles reibungslos funktioniert, wenn das Rennen „mit Mann und Maus hier anrücken wird auf dem Weg nach Aarhus“, wie Mirko Gröschner sagt. Der langjährige America’s-Cup-Mitorganisator ist Marketing-Direktor des Ocean Race. Und kennt Kiel und seine Segel-Großveranstaltungen nur allzu gut, zeichnet unter anderem auch für das Kieler-Woche-TV verantwortlich.

Wird Kiel in der Zukunft wieder Etappenhafen des Ocean Race?

Das Ocean Race in Kiel. Wo sich der siegreiche Zieleinlauf der „Illbruck“ 2002 vor Hunderten Booten und weit mehr als 100 000 Zuschauern ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Worum das Rennen seither aber einen Bogen machte. Das soll vorbei sein. „Wir organisieren das Rennen für Segler der Imoca-Klasse, aber natürlich auch für Segel-Fans. Und gehen deshalb dahin, wo eine große Fan-Base besteht. Und das ist in Kiel der Fall“, sagt Gröschner. Und ergänzt: „Daher haben wir schon die Hoffnung, dass wir mit einem echten Stopover wiederkommen.“

Der Fly-by soll zeigen, dass Kiel immer noch Ocean Race kann. Der Segelwelt – und den Kielerinnen und Kielern. Nicht zuletzt den Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft. „Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt, einer der führenden in Sachen Interesse am Ocean Race“, sagt Gröschner. Umso mehr, seitdem mit dem Team Malizia von Boris Herrmann sowie mit Robert Stanjek als Guyot-Co-Skipper und Susann Beucke beim Team Holcim-PRB viel deutsche DNA im Ocean Race steckt. Ihnen allen – sofern sie auf dem Weg von Aarhus nach Den Haag an Bord sind – wird in Kiel Einmaliges geboten. „Das Spalier aus Begleitbooten, in die mit Booten besetzte Förde einzufahren: Das ist auch für die Segler einzigartig“, sagt Gröschner.

Ocean Race: Drei Tage volles Programm an der Kiellinie

Besucherinnen und Besuchern wird an Land nicht nur der eigentliche Fly-by, das Runden der Wendemarke am Freitagnachmittag sowie die Live-Übertragung der Etappe geboten, sondern drei volle Tage Programm. Das Ocean Village mit Infoständen, Workshops, Ausstellungen und Vorträgen, Interviews mit Experten wie Profi-Segler Tim Kröger, Waszp- und J/70-Regatten, E-Sailing, Livemusik auf der großen Bühne – von Donnerstag bis Sonnabend alles kostenlos rund um das Camp 24/7 auf der Reventlouwiese.

Neben dem Thema Nachhaltigkeit, das sich das Ocean Race grundsätzlich auf die Fahnen geschrieben hat, steht das 50-jährige Bestehen des Rennens im Mittelpunkt des dreitägigen Kiel-Aufenthalts. Und andersherum: „Kiel wird als Stadt im Mittelpunkt stehen“, sagt Gröschner. Die Segel-Welt blickt auf Kiel. In diesem Jahr schon vor der Kieler Woche.