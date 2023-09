﻿Baseballer bauen auf Stadt und Land: „Das Ziel, Kiel erstligatauglich zu machen“

Kiel. Wenige Tage nach der Final-Pleite um den Titel in der Zweiten Baseball-Bundesliga Nord bei den Bremen Dockers ist die Stimmung bei den Kiel Seahawks noch gedrückt. Aus der Traum von der Meisterschaft, der nach dem 6:0-Heimerfolg in Spiel eins noch so real wie nie schien. „Wir sind traurig“, sagt Trainer Tobias Krause nach einem 2:11 und 3:7 in den Partien zwei und drei.

„Wir sind ein wenig Opfer unserer Motivation geworden, waren gehemmt. Die mentale Stärke, die uns durch die gesamte Saison getragen hat, war an unserem großen Tag wie blockiert“, meint der Coach. Und äußert sich selbstkritisch: „Letztlich ist es meine Verantwortung, das Team nicht richtig aufgestellt zu haben.“

Was nach einer Saison, in der die Seahawks nach der Play-off-Abstinenz in den Jahren zuvor bis ins Endspiel durchmarschierten, aber auch bleibt: Stolz über das Erreichte. „Wir haben mehr geschafft, als man am Anfang erwarten konnte, haben die Basis für die kommenden Jahre geschaffen“, sagt Krause. Und freut sich über die ausgelöste Euphorie. Nach Bremen reisten rund 50 Kieler Schlachtenbummler mit, sorgten für eine finalwürdige Stimmung.

Kiel Seahawks: Planungen für neue Baseball-Saison laufen bereits

Für die Zweitliga-Baseballer beginnt nun der Off-Season-Modus. Verlassen wird das Team vorerst Australien-Import Nicholas Coy – auch wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen scheint. Coy: „Es war ein fantastisches Jahr, die Seahawks sind wie eine Familie. Jetzt geht es zurück nach Hause, in die Realität. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Mal sehen, was 2024 mit sich bringt.“ Im Hintergrund arbeitet der Verein parallel bereits an personellen Verstärkungen. Krause betont: „Wir wollen nächstes Jahr mindestens genauso stark wiederkommen.“

Um einen Anlauf für die Erste Liga zu nehmen? „Dafür gibt es keinen fertigen Plan“, so der Kieler Coach. Einer möglichen Bundesligarelegation hatte der Verein wie Finalgegner Bremen eine frühzeitige Absage erteilt. Zu groß die finanziellen Hürden, zu schwach die Infrastruktur. Zuletzt musste das Seahawks-Halbfinale aufgrund fehlender Drainage auf der überfluteten Moorteichwiese im 100 Kilometer entfernten Holm gespielt werden. „Für eine Sportstadt Kiel peinlich“, meint Krause. Und nun soll auch noch der Bau des geplanten neuen Baseball-Felds auf dem Kilia-Gelände zunächst auf 2024 verschoben, fast doppelt so teuer werden.

Neues Baseball-Feld auf Kilia-Anlage „Puzzleteil“ zur Bundesliga – aber wann?

Krause ist nicht überrascht. Das betreffe diverse Bauprojekte, sagt er. Und: „Von allen Ecken wird hart gearbeitet, das umzusetzen. Wir sind weiterhin positiv.“ Er zählt auf das Versprechen von Stadt und Land, die Anlage zu bauen. Um dann als Bundesliga-Bundesligist aufzusteigen? „Fixes Puzzleteil ist dafür eine feste Heimat. Aber ganz klar: Es ist das Ziel, Kiel erstligatauglich zu machen.“

