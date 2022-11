﻿Kieler Boxer Yorulmaz und Bagci gewinnen DM-Bronze in Köln

Finaltag in Negernbötel

Finaltag in Negernbötel

Finaltag in Negernbötel Finaltag in Negernbötel

Marion-Tanja Oehrl und Damien de Lioncourt gewinnen Balios-Hunter-Cup

Der Balios-Hunter-Cup 2022 ist entschieden. Marion-Tanja Oehrl ritt am Finaltag in Negernbötel mit ihrem Damien de Lioncourt ganz nach vorne. Im Kuschel-Cup siegte Charlotte Margaretha Rixen im Springen und Mia-Marie Rondi in der Dressur.