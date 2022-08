120 Läufer am Sonntag

Ein Marathon auf den schönsten Strecken der Landeshauptstadt Kiel: Entlang des Tiessenkais führte die Strecke des Förde-Marathons, an dem auch Ministerpräsident Daniel Günther (links) am Sonntag teilnahm.

Ein Marathonlauf ohne Straßensperrungen und Siegertreppchen am Ende: Der Kieler Förde-Marathon ist wohl die entspannteste Laufveranstaltung über 42 Kilometer in Schleswig-Holstein. 120 Teilnehmer starteten am Sonntag von Laboe nach Schilksee. Wer dabei war, wurde Sieger – auch die politische Prominenz.

