﻿Kieler Golferin lebt Profi-Traum am US-College: „Geht so in Deutschland nicht“

Greensboro. Ein „normales“ Studium? Das kam für Julia Bäumken nicht in Frage. „Ich wollte Studieren und Golfen verbinden. Das geht so in Deutschland nicht“, sagt die Bundesligaspielerin vom Golfclub Altenhof. Knapp ein Jahr ist es her, dass die 20-Jährige den Sprung über den Großen Teich ans College wagte. Ihr neues Zuhause ist noch bis 2026 die University of North Carolina. Ihr Traum vom Profigeschäft lebt – trotz einiger Hürden.

Mit vier Jahren hält Bäumken erstmals einen Golfschläger in der Hand, mit zwölf spielt sie kontinuierlich Turniere, später deutsche Meisterschaften mit ihrem Team. „Ich war ganz gut so“, sagt sie heute. „Ganz gut“ reicht für zwei Landesmeistertitel in Schleswig-Holstein, bis das Abitur naht und eine Entscheidung her muss, wie es weitergeht. Kleinere Blessuren kommen hinzu. Zu viel Training, zu wenig Ruhe? Als die College-Wahl – Corona-bedingt aus der Ferne – getroffen ist, zieht sich die Kielerin eine Rückenverletzung zu, muss operiert werden, weiß nicht so recht, wo sie steht. Und geht doch das Risiko USA ein: „Ich bin meinen Instinkten gefolgt.“

Golf-Talent Julia Bäumken spielt im achtköpfigen College-Team

Instinkte, die ihr auch in den Staaten helfen, wenn es um alltägliche Probleme geht. Damit meint sie etwa den Konkurrenzkampf im achtköpfigen Uni-Team geht, mit dem sie in der Division 1, der höchsten Liga, in der Southern Conference antritt. „Man lernt viel über sich, wird erwachsen.“

Sechsmal die Woche Training, mindestens drei Stunden am Tag, bei 18-Loch-Einheiten vier bis fünf. Stunden verbringt sie über dem Ball, übt Schläge, teils immer wieder den gleichen, „kleinste Sachen“ wie das Putten. Dazu kommen drei Workouts pro Woche. Weil sie für die Turniere tagelang unterwegs ist, gilt es, parallel für ihr Wirtschaftsstudium vor- und nachzuarbeiten. Das sei nichts für jeden. „Du musst schon in den Sport verliebt sein, dass du das durchziehst“, sagt Bäumken. Am grünen Sport („In der Natur zu sein, befreit die Seele“) liebt sie die Balance: „Du spielst in einem Team, trotzdem mit dir selbst – das bin am Ende ich. Wenn du gut spielst, erntest du die Lorbeeren und feierst trotzdem mit der Mannschaft zusammen.“

Sechs Mal Training in der Woche, täglich mindestens drei Stunden: Golf-Talent Julia Bäumken in den USA. © Quelle: University of North Carolina at Greensboro (UNCG)

Golf in den USA: „Es steckt viel mehr Geld in den Klubs“

Aufstehen, Sport, Uni, Training, Lernen, Schlafen: So sieht der Alltag der Nachwuchsgolferin aus. Sie investiert einiges für den Golfsport, der in den USA eine „viel größere“ Rolle spiele, bereits im Schulsport integriert ist. Zudem seien dort die Trainingsbedingungen deutlich besser. „Es steckt viel mehr Geld in den Klubs. Die Greens, die Fairways sind gepflegter, werden täglich gemäht.“

In Deutschland fand sie dagegen nicht die nötigen Voraussetzungen, um den nächsten großen Schritt zu machen, hatte wöchentlich vier Trainingsstunden mit ihrem Team. „Darüber hinaus musst du allein trainieren“, sagt sie, betont, wie wichtig es ist, Eigeninitiative zu zeigen und fügt an: „Es könnte deutlich mehr Förderung geben. Der Sprung zwischen zwei Mal Training in der Woche und dem Profigeschäft ist zu groß.“

College-Sport: Eintrittskarte zur Profi-Tour?

Ein Profigeschäft, in dem Equal Pay weiterhin nicht zu funktionieren scheint und Männer noch immer ein Vielfaches verdienen. Weil sie den Ball weiter schlagen? „Das ist das, was die Leute denken. Aber auch wir Damen können den Ball weit hauen“, sagt sie fast ein bisschen trotzig. Und ein Profigeschäft, in dem der College-Sport fast wie eine Eintrittskarte wirkt. Ein Großteil der Profis spielte schon an der Uni Golf. „Man hat über die Coaches Verbindungen zu ganz anderen Leuten, um eine Karte für die Tour zu bekommen. Hier bist du im System schon drin.“

Die Tour? Ist auch bei Julia Bäumken im Kopf. „Das Ziel ist es, zu probieren, die Profischiene anzugehen. Ich habe Blut, Schweiß und Tränen investiert, den Schritt würde ich gerne wagen – aber es wäre ein großer.“

Bundesliga-Rückkehr für den GC Altenhof

Ihr nächster Schritt aber ist erst einmal die Rückkehr nach Deutschland – für ein paar Monate, in den Semesterferien. Wenn sie Mitte Mai mit Jetlag aus dem Flieger steigt, wird sie einen Tag später in der 2. Bundesliga für den GC Altenhof in Berlin antreten. Ob ihre Teamkolleginnen mit einer veränderten Golferin anreisen? Bäumken verneint: „Das würde ich nicht sagen. Laut und präsent war ich schon immer, bin immer ein bisschen herausgestochen.“ Und sportlich? „Viele denken, jetzt muss sie eine super Athletin sein, keine Fehler mehr machen. So läuft es leider nicht.“