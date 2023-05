﻿Kieler Kollektiv-Coup: Alle Asse vom THW Kiel lösen EM-Tickets

Gjøvik/Bregenz. Wenn Zebras eine Reise tun, dann können sie oft etwas gewinnen. In der Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft (10. bis 28. Januar) in Deutschland jedenfalls lösten die Zebras des Handball-Rekordmeisters ausnahmslos ihre Tickets. Und ein Zebra in spe sorgte besonders für Furore.

Denn mit 13 Treffern hatte der angehende Kieler Bundesligaspieler Elias Ellefsen á Skipagøtu maßgeblichen Anteil des 33:26-Sieges der Färöer gegen die Ukraine. An der ersten Qualifikation des kleinen autonomen Inselstaates für ein großes Turnier überhaupt konnte schließlich auch das abschließende 33:38 gegen Österreich nichts ändern. THW-Rückraumspieler Nikola Bilyk und die Österreicher haben sich damit in den sechs Quali-Duellen ebenso schadlos gehalten wie Frankreich in Portugal. „Wir haben in dieser Quali gezeigt, dass wir den nächsten Schritt gemacht haben. Die jungen Spieler haben gezeigt, dass sie uns in Zukunft helfen können und wir damit breiter werden“, sagte Österreichs Nationaltrainer Ales Pajovic.

Kroatien, Norwegen, Tschechien lösen EM-Tickets

Gastgeber Deutschland sowie die EM-Medaillengewinner von 2022 – Europameister Schweden, Spanien und Dänemark – hatten die Teilnahme an der EM 2024 ohnehin sicher. Österreich und Slowenien mit THW-Spielmacher Miha Zarabec hatten sich bereits vor den abschließenden Partien qualifiziert. Zuletzt machten dann auch Kroatien, Norwegen und Tschechien den Deckel auf ihre nächste Teilnahme an einem kontinentalen Turnier. Tschechien mit dem Kieler Keeper Tomáš Mrkva besiegte Estland (32:30) und Israel (27:24). Kroatien setzte sich mit THW-Kapitän Domagoj Duvnjak gegen Griechenland (31:26) und Belgien (34:29) durch. Und die Norweger Sander Sagosen und Harald Reinkind verhalfen ihrem Land gegen die Slowakei (33:23) und Finnland (32:23) zur EM-Quali.

Die Vorrundengruppen für die Titelkämpfe, die in Düsseldorf, Berlin, München, Mannheim und Hamburg ausgetragen werden, werden am 10. Mai in Düsseldorf ausgelost.

Teilnehmer und Lostöpfe für die Vorrundenauslosung der EM 2024 am 10. Mai in Düsseldorf, Topf 1: Schweden, Spanien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Island; Topf 2: Deutschland, Niederlande, Slowenien, Ungarn, Portugal, Österreich; Topf 3: Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Polen, Tschechien, Serbien, Nordmazedonien; Topf 4: Schweiz, Rumänien, Montenegro, Griechenland, Georgien, Färöer.