﻿So war es für den Kieler MTV bei der Beachsoccer-EM in Nazaré:

Nazaré. Am Strand der portugiesischen Atlantikküste mit den besten europäischen Teams um den EM-Titel im Beachsoccer kicken: Was nach einem Traum klingt, ist für die Frauen des Kieler MTV Realität geworden. Das Team reiste zusammen mit Trainer David Aumann für eine Woche an den Küstenort Nazaré und vertrat im Sand als „FC Lieberampool“ Deutschland.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben der sportlichen Herausforderung bot die Reise für die Mannschaft aber auch Zeit für Spaß und Entspannung: „Wir haben die Reise gleichzeitig auch als Abschlussfahrt für unsere Oberligasaison genutzt“, erklärt Trainer Aumann.

Aus im Achtelfinale

Sportlich begann die Reise sofort mit einem Höhepunkt: Im ersten Spiel der Gruppenphase gewannen die Kielerinnen gegen das Heimteam aus Nazaré und sicherten sich damit den Einzug ins Achtelfinale. Dort gelangten die Spielerinnen gegen den Titelverteidiger Terrassa Bonaire aus Spanien an ihre Grenzen und schieden aus. „Da konnten wir sehen, dass uns im Sand noch die Erfahrung fehlt, aber das Erreichen des Achtelfinals war unser Ziel und das haben wir geschafft“, zeigt sich Aumann zufrieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der guten Stimmung tat das Ausscheiden keinen Abbruch. Das Team beobachtete gespannt die anderen Spiele und erkundete den Urlaubsort. „Die Mannschaft ist auf der Reise noch einmal auf einer ganz anderen Ebene zusammengewachsen“, freut sich Aumann, der zusammen mit den Kickerinnen am Sonntagabend wieder auf deutschem Boden landete. Die Reise nach Portugal soll nicht die letzte in Sachen Beachsoccer gewesen sein. Aumann: „Auch wenn unser Fokus weiter auf dem Rasensport liegt, wollen wir Beachsoccer weiter als Ausgleich nutzen und auch in der Vorbereitung wieder zu Turnieren fahren“.tho

KN