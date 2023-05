﻿Kieler MTV verliert knapp gegen Werder Bremen

Schilksee. Die Sensation knapp verpasst: Im ersten der beiden Relegationsspiele zur Regionalliga Nord unterlagen die Frauen des Kieler MTV der U 23 von Werder Bremen. Trotz einer 2:0-Halbzeitführung mussten sich die Kielerinnen am Ende knapp mit 2:3 geschlagen geben. „Am Ende merkt man schon, wenn da erstligaerfahrene Spielerinnen auf dem Feld stehen, das ist dann noch einmal ein anderer Fitnesszustand“, sagte KMTV-Co-Trainer David Aumann nach Schlusspfiff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halbzeitführung bei lautstarkem Support in Schilksee

Die Kielerinnen durften sich bei der Partie über den lautstarken Support ihrer knapp 500 Fans freuen: Mit Wechselgesängen und Trommeln peitschten sie ihre Mannschaft auf dem Sportplatz in Schilksee nach vorne, mussten aber mit ansehen, wie die Bremerinnen in der Anfangsphase die Spielkontrolle übernahmen. Keeperin Thyra Nohns und eine starke Defensivleistung verhinderten den frühen Rückstand.

Nach einer erneuten Klärungsaktion ging es ganz schnell: Annika Marcinkowski setzte sich auf dem linken Flügel stark durch, spielte in die Mitte, und Torjägerin Hannah Östermann schob den Ball zur Führung ein (6.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch nach dem Treffer zeigte sich ein ähnliches Bild: Bremen hatte mehr Ballbesitz, doch die großen Torchancen waren Mangelware. Der KMTV zeigte sich weiterhin im Umschaltspiel brutal effektiv und nutzte auch die zweite Torchance: Emma Jensen sah, dass die Bremer Torhüterin zu weit vor dem eigenen Kasten stand, nahm sich ein Herz und erhöhte per 40-Meter-Traumtor auf 2:0 (27.). „Wir wissen, dass sie die Qualität hat: Sie hat ein gutes Auge und einen guten Schuss. Aber dass der so reinfällt, passiert natürlich auch nicht immer“, so Aumann.

Werder Bremen dreht das Spiel nach der Pause

Nach der Pause erhöhten die Bremerinnen ihr Pensum und erzielten schnell den Anschlusstreffer. Ein Lattenschuss von Emilie Bernhardt prallte vom Aluminium gegen den Rücken von Torhüterin Nohns, die den Ball unglücklich ins eigene Tor lenkte (53.). Die Bremer waren nun am Drücker und belohnten sich nach einer Ecke durch Anna-Katharina Seme (66.) mit dem Ausgleich. Nun machte sich der Fitnessunterschied bemerkbar: Die Kielerinnen verteidigten weiter wacker, doch kurz vor dem Ende erzielte Manuela Schreier den Treffer zum 3:2-Endstand (81.).

Am Sonntag geht es für den KMTV bereits weiter: Die Kielerinnen gastieren um 15 Uhr bei der U 23 vom HSV und wollen sich mit einem Sieg noch einmal zurückmelden. Aumann gibt die Marschroute vor: „Wenn wir die Leistung aus der ersten Halbzeit über 90 Minuten bringen, ist auch der HSV schlagbar. Es ist auch nicht gesagt, dass Bremen in dieser Form den HSV schlägt. Dann ist wieder alles offen.“

Schiedsrichterin: Jacqueline Herrmann – Tore: 1:0 H. Östermann (6.), 2:0 Jensen (27.), 2:1 Nohns (53./Eigentor), 2:2 Seme (66.), 3:2 Schreier (81.) – Zuschauer: 500.

KN