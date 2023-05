﻿Kieler Schwimmerin Charlotte Berlinghof Achte bei Jugend-DM in Berlin

Kostenfrei bis 15:08 Uhr lesen

Seemanöver Baltops 2023

Nach scharfen Schüssen: Fregatte „Carlo Margottini“ aus Italien in Kiel eingetroffen

Das Seemanöver Baltops sorgt gerade für zahlreiche Flottenbewegungen von Nato-Einheiten. Am Montag ist die Fregatte „Carlo Margottini“ in Kiel eingetroffen. Das Schiff kam aus dem Manöver „Formidable Shield“ und bereitet sich in Kiel auf das nächste Manöver vor.