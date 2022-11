﻿Kieler Segler verpassen „Meister der Meister“-Podest

Ole Schweckendiek mit seinem Erfolgs-Ilca in Schilksee. In Hamburg segelte der U21-Weltmeister mit Moritz Peitzner und Niklas Schubert auf Rang sechs der „Meister der Meister“-Regatta.

Traditionell suchen die deutschen Segler auf der Hamburger Außenalster zum Saisonabschluss ihre „Meister der Meister“. Unter 28 Crews waren auch drei Kieler dabei, die in diesem Jahr den deutschen Meistertitel in ihrer Klasse gewonnen hatten. In Hamburg segelten sie am Podest vorbei.

