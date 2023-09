﻿Tennis-Talent Philippa Färber wechselt die Schule und träumt von US Open

Philippa Färber feierte jüngst den Sieg beim ITF-Junioren-Turnier in Hannover. Hinter dem 16-jährigen Tennis-Talent aus Kiel liegt ein bewegter Sommer mit Schulwechsel, neuem Trainer und internationalen Erfolgen. Für 2024 hat sie sich neue Ziele gesetzt. Welche Rolle dabei New York spielt, lesen sie hier.

Kiel. Melbourne? Paris? London? New York? Später! Zuerst geht es nach Kiel-Friedrichsort. Philippa Färber ist zurück in der Heimat, doch dort ist im Alltag fast nichts mehr wie zuvor. Schleswig-Holsteins vielversprechendstes Tennis-Talent geht neue Wege, um in die Weltspitze der Juniorinnen vorzustoßen: Schulwechsel, Training am Vormittag und ein neuer Coach.