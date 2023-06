﻿Flaute! Kieler-Woche-Auftakt nur mit verkürzter Aalregatta

Aalglatt: In der Kieler Innenförde war an einen Start in die Aalregatta nicht zu denken, daher machten sich die mehr als 200 Yachten meist unter Motorenhilfe auf den Weg in Richtung Eckernförder Bucht, wo eine verkürzte Regatta gestartet wurde.

© Quelle: Kieler Woche/ Christian Beeck