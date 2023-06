﻿So fällt das Fazit zu den Segelregatten vor Schilksee aus

Kiel. Neun Segeltage in acht olympischen und elf internationalen Klassen, dazu die Offshore-Wettbewerbe mit Aalregatta, Kiel-Cup und Co., insgesamt 287 Starts mit Aktiven aus 51 Nationen – die Kieler Woche bot auch 2023 wieder eine breite Palette des Segelsports.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Fazit von Organisatoren und Aktiven fällt überwiegend positiv aus. „Wir hatten durchweg gute Stimmung, leichte Winde, aber sind das Maximale gesegelt“, bilanzierte Regattachef Dirk Ramhorst. „Ich sehe überall strahlende Gesichter. Wir hatten viele Besucher hier in Schilksee, auch im Volksfestteil.“ Und doch mischt sich Enttäuschung in die Nachbetrachtung. Denn sowohl die Teilnehmerzahl als auch die Qualität in den einzelnen Feldern waren an manchen Stellen mehr als überschaubar.

Palma und Hyères haben der Kieler Woche den Rang abgelaufen

Es gab Zeiten, da sagte man in der Segelszene, wer Olympiasieger werden wolle, müsse bei der Kieler Woche gewinnen können. Seit dem Verlust des Weltcup-Status im Jahr 2012 aber verlagerte sich der Ort für solch eine Standortbestimmung in andere Reviere, nach Hyères in Frankreich, nach Palma de Mallorca. Die Teilnehmerzahlen sanken kontinuierlich von mehr als 4000 bis knapp 5000 auf weniger als 3000 in diesem Jahr. Eine Ausnahme: Die „Corona-Regatta“ im Jahr 2020, als die Kieler Woche das weltweit einzige größere Segelevent war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Rückgewinnung des (ehemals) prestigeträchtigen Titels und eine damit einhergehende Schutzzone, die im erweiterten Zeitraum kontinentale und Weltmeisterschaften verbietet, erhofften sich die Organisatoren einen erneuten Aufschwung. Ein vorerst zerplatzter Traum – auch wegen Querelen im und mit dem Weltsegelverband.

Weltcup-Status für die Kieler Woche ein Muster ohne Wert

Der Status verpuffte als Muster ohne Wert. Auf Mallorca war der Verband in Sachen Weltcup noch präsent, schon das zweite Event der geplanten vierteiligen Serie in Hyères wurde nicht mehr als Weltcup kommuniziert. „Die dafür zuständigen Mitarbeiter sind allesamt nicht mehr bei World Sailing, das Team hat sich de facto in Luft aufgelöst“, erklärte Ramhorst. „Es soll nach der WM in Den Haag ein neues Team geben, der Ball wieder aufgenommen werden.“

Zwischen der Kieler Woche und World Sailing gibt es Konfrontationslinien. In Kiel ist man mit der Herangehensweise und den Prioritäten des vom Chinesen Quanhai Li geführten Verbandes nicht immer einverstanden. Ganz besonders entzündet sich der Konflikt im Spannungsfeld zwischen Sport und Politik.

Zwischen Kieler Woche und Weltsegelverband gibt es Konflikte

„Die Kieler Woche hat sich gegen den Start russischer und belarussischer Segler ausgesprochen. Da gab es auch Konflikte, weil World Sailing sich da anders positioniert hat“, sagte Ramhorst. Der Verband gab im Mai bekannt, trotz der Lage in der Ukraine sei April 2024 der „anvisierte Zeitpunkt, um Seglern mit russischem oder belarussischem Pass die Möglichkeit zu geben, als neutrale Athleten zu internationalen Wettbewerben zurückzukehren“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das größte Problem für die Kieler Woche sind in diesem Jahr allerdings die Olympischen Spiele vom Paris 2024. „Es ist immer schwierig, im Jahr vor Olympia“, sagte Ramhorst. „Für die Quali liegt diese Kieler Woche zu früh, im nächsten Jahr zu spät.“ Hinzu kommen die Trainingsslots, die aktuell die Weltspitze in Marseille versammeln – und für die es aktuell eben keine Schutzzone gibt.

Deutsche Segel-Nationalmannschaft froh übers Heimspiel – wünscht sich aber mehr internationale Konkurrenz

Am Segel-Bundesstützpunkt in Kiel hielt die deutsche Nationalmannschaft die Fahne hoch, profitierte in der Heimat von der eigenen Infrastruktur und der hervorragenden Teamstimmung, konnte aber keine Wettkampfpraxis auf Weltniveau sammeln. „Ich würde mir international zum Teil mehr Segler wünschen“, sagte daher auch DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner. Und versuchte, das irgendwie ins Positive umzumünzen: „Wir sind fast vollständig am Start, legen also intern die Latte hoch.“

Wie sehr nachfolgende oder gar integrierte Titelkämpfe die Kieler-Woche-Besetzung bestimmen, zeigte sich in den olympischen Klassen etwa 2018, als Kiel zur Generalprobe für die WM in Aarhus wurde, viele Top-Leute anzog. Im zweiten Teil gilt das in ähnlicher Art für die Contender vor ihrer WM in Dänemark. Und doch muss konstatiert werden, dass mit Wolfgang Hunger im zweiten Jahr in Folge im nicht-olympischen Kieler-Woche-Teil nicht nur der Rekordsieger, sondern auch das überregionale Zugpferd fehlte.

Preisgelder flächendeckend offenbar keine Option

Doch wo liegen die Ansatzpunkte, um dem entgegenzusteuern? Preisgelder, wie es sie zwischen 2015 und 2019 bereits gab, sind offenbar keine Option. Man müsse für die gesamte Kieler Woche „den Reiz durch andere Dinge und nicht durch Preisgelder erhöhen. Im Ocean Race gibt es auch kein Preisgeld“, so Ramhorst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielmehr sei neben Gesprächen mit den einzelnen Klassen der Weltverband die wichtigste Stellschraube. Über die Integration von Welt- und Europameisterschaften in die Kieler Woche sei man „mit den Klassen in ständiger Kommunikation“, erklärte Ramhorst. Oft scheitere dies aber an den für eine breit aufgestellte Veranstaltung wie die Kieler Woche unerfüllbaren Bedingungen.

Ein Schritt in die richtige Richtung in Sachen Anreiz sei die in diesem Jahr erstmalige Live-Übertragung der Regatten im deutschen Free-TV, zu der es laut Ramhorst viel positives Feedback gab.

Regattachef Ramhorst: „Über das Datum der Kieler Woche wird nicht diskutiert“

Für das kommende Jahr werde es derweil nicht einfacher. „Die Olympia-Quali ist im Mai abgeschlossen, und die Teams, die es dann nicht geschafft haben, werden den Weg nach Kiel wohl nicht finden“, sagte Ramhorst. „Aber wir haben als letztes großes Event vor den Spielen vielleicht die Chance, das als Kräftemessen kurz vor Olympia zu nutzen und auch so zu benennen.“ Denn das Olympiarevier ist so kurz vor den Spielen bereits für Trainings gesperrt.

Lesen Sie auch

Einer beinahe ketzerischen Idee erteilte Ramhorst eine kategorische Absage: „Über das Datum von der Kieler Woche wird nicht diskutiert.“ Normalerweise sei die letzte Juniwoche windsicher, außerdem traditionell als Segelveranstaltung und Volksfest fest etabliert.

KN