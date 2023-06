Kieler Woche 2023

Vor dem Segelfinale: Winkel auf Titelkurs, Spitze in 29er und Ilca 6 rückt zusammen

Auch der zweite Kieler-Woche-Sonnabend war in einigen Klassen ein langer Segeltag. Im 29er rückte dabei die Spitze enger zusammen, zwei deutsche Teams kämpfen um die Top Ten. In anderen Klassen wurde der Regattatag recht zeitig gestrichen – was nicht alle glücklich machte.