﻿Fünf deutsche Siege beim Segelfinale der Kieler Woche

Kiel. Am Finaltag der Kieler Woche fanden acht internationale Klassen ihre Sieger, fünfmal leuchtete Schwarz-Rot-Gold ganz oben in den Ergebnislisten. Gesprächsthema Nummer eins aber war einer, der nicht gewinnen durfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Disqualifikation für Malte Winkel und seine Crew legte einen Schatten über das sonnige Kieler-Woche-Ende, Sieg und Meistertitel gerieten am Sonntagnachmittag in Schilksee etwas in den Hintergrund. Der ging an die Schweizer um Steuermann Stefan Seger.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Der ungewollte Premierensieg des Tages: Max Billerbeck

Er dominierte die starke, mit zahlreichen Weltmeistern gespickte Contender-Konkurrenz vom Start weg: Max Billerbeck feierte am Sonntag seinen ersten Kieler-Woche-Sieg überhaupt. „Ich wollte hier immer mal gewinnen“, so der Weltmeister von 2019 und fügte dann mit einem Schmunzeln an: „Bloß eigentlich nicht in diesem Jahr.“ Der Grund? Der 37-Jährige dürfte nun umso mehr zum Favoritenkreis bei der anstehenden WM im dänischen Kerteminde zählen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob er dort im Juli wieder Leichtwind-Bedingungen vorfindet, die ihm in Kiel – anders als vielen anderen Seglerinnen und Seglern – sichtbar gefallen haben? „Viel Wind bedeutet viel mehr Arbeit, ist schwieriger für mich“, so Billerbeck. „Aber bei der WM geht das Spiel ohnehin wieder von vorne los. Da kommt von den anderen noch was.“ Damit meinte er neben den starken Dänen vor allem den Australier Mark Bulka, der in Kiel auf Platz sechs ins Ziel einlief.

Die Sprachlosigkeit des Tages: Nicklas Holt und Katja Visby Svendsen

Die Hände über den Kopf geschlagen, ein ungläubiges Kopfschütteln: Nicklas Holt war sprachlos. Weit, weiter, am weitesten: Der Däne fuhr gemeinsam mit Katja Visby Svendsen, die am Finaltag ihren 18. Geburtstag feierte, im letzten 29er-Rennen der Konkurrenz deutlich davon. Das Team, das erst seit Anfang dieses Jahres gemeinsam segelt, katapultierte sich damit noch von Gesamtrang fünf auf eins. „Einfach unglaublich – was ein Schock!“, so Holt, mit den Worten ringend. Worauf es ankam? „Speed, Speed, Speed.“ Manchmal kann es so einfach sein.

Dagegen musste sich das lange führende Geschwisterduo Clementine und Nathan van Steenberge aus Irland nach einem enttäuschenden 36. Platz zum Abschluss mit Platz fünf zufriedengeben. Beste Deutsche wurden auf Rang sieben Anton und Johann Sach. „Wir hatten ein paar Fehler drin“, erklärte Steuermann Anton Sach, bei dem noch immer der unstete Wind vom Vortag Thema war. „Das waren keine fairen Bedingungen, wir sind unter Land gesegelt“, sagte der Zarnekauer – und zog dennoch ein versöhnliches Kieler-Woche-Fazit: „Mit dem Speed sind wir insgesamt zufrieden, das war wichtig herauszufinden.“

Die weiteren deutschen Sieger

Ebenfalls den ersten Kieler-Woche-Sieg fuhr der Oldenburger Paul Ulrich in der offenen Ilca6-Konkurrenz ein. „Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, eine der größten Regatten der Welt gewonnen zu haben“, sagte der 16-Jährige. Weitere deutsche Siege holten der Düsseldorfer Levian Büscher im Ilca4, die amtierenden Weltmeister Kay-Uwe Lüdtke und Kai Schäfer (Berlin/Hannover) im Flying Dutchman sowie die Altonaer Crew um Fritz Meyer in der J/24.

KN