﻿Regattachef Dirk Ramhorst: „Hektisch wird es höchstens, wenn ...“

Kiel. Wechselhafte Wetterbedingungen, wenig Wind, Seglerinnen und Segler, die mit den Hufen scharren – ob Dirk Ramhorst, Regattachef der Kieler Woche, da schon einmal nervös wird? Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er außerdem, warum die Kieler Woche eine „Schutzzone“ benötigt.

Dirk Ramhorst, wie bereitet man sich auf diese kniffligen Bedingungen vor?

Dirk Ramhorst: Alle 60 Minuten bekommen wir ein neues Wetterbriefing und bewerten dann die Situation. Schon im Vorfeld hat sich eine Leichtwind-Kieler-Woche mit angenehmen Temperaturen abgezeichnet. Wir könnten auch unter dem Regenschirm stehen und darüber reden, dass kein Wind ist. Die Segler sind auf Stand-by, wir können sie mit einer bis anderthalb Stunden Vorlauf je nach Renngebiet aufs Wasser schicken. Wir haben lange Tage, morgen ist Mittsommernacht. Insofern könnten wir bis 22 Uhr segeln.

Wird man als Regattachef schon einmal nervös?

Nein, weil ich weiß, wie gut mein Team ist und dass wir bereit sind, wenn es losgeht. Wettertechnisch ist es auch nicht hektisch. Hektisch wird es höchstens dann, wenn Unwetterfronten auf uns zukommen. Das ließe mich dann auch ein bisschen unruhiger werden, weil ich in meiner Rolle als Organisationsleiter auch verantwortlich dafür bin, dass alle Segler wieder heil zurückkommen. Und Gewitter machen das Ganze schon herausfordernder.

Viele internationale Seglerinnen und Segler sind in diesem Jahr nicht dabei, trainieren bereits in Marseille. Welchen sportlichen Stellenwert hat diese Kieler Woche?

Immer noch einen sehr hohen, wir sind das weltgrößte Event, sind in vielerlei Hinsicht auch technologisch führend, probieren Sachen aus für die Spiele von Marseille – beispielsweise mit unseren digitalen Startlinien. An der Bewegung der Segler nach Kiel müssen wir wieder arbeiten. Aber da brauchen wir auch den Weltverband an unserer Seite, der sich gerade im Umbruch befindet. In diesem Jahr liegen wir sehr nah an den vorolympischen Segelwettbewerben. Dann findet vier Wochen später die Weltmeisterschaft in Den Haag statt. Das waren Faktoren, die uns ein wenig kannibalisiert haben. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das ändert – und dass wir diese „Schutzzone Kieler Woche“, die es im Kalender des Segelsports einmal gab, wiederbekommen. Aber: Die Tendenz ist nicht besorgniserregend, sondern positiv.

