﻿Tag sieben der Segelregatten: Weltmeister-Vibes und Kiel-Liebhaber

Kiel. Einmal mehr mit leichtem, aber immerhin segelbarem Wind präsentierte sich das Kieler Revier am Freitag. Zur Halbzeit bei den acht internationalen Klassen des zweiten Teils der Kieler Woche sind die Ausgangslagen für das Segelfinale klar – und versprechen Spannung hüben wie drüben. Die Schlaglichter von den Regattabahnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kiel-Liebhaber des Tages: Clementine und Nathan van Steenberge

Als die 29er am Mittag zurück in den Hafen kamen, hatten sie erst die erste Hälfte ihres Tages in den Büchern. „Hoffentlich machen wir am Nachmittag noch zwei Rennen“, sagte Nathan van Steenberge. Und sollte Recht behalten: Als das Windloch nach dem Wetterwechsel über Tag überwunden war, starteten die Nachwuchsskiffs zur zweiten Schicht.

Nathan van Steenberge ging dabei gemeinsam mit Schwester Clementine an der Pinne als Gesamtführender ins Rennen. Den Iren kamen dabei die Bedingungen entgegen – und die Liebe zu Kiel. „Die Kieler Woche ist eine unserer Lieblingsregatten“, sagte die Skipperin. Und Bruder Nathan fügte an: „Wir waren letztes Jahr zum ersten Mal hier, und danach war uns sofort klar, dass wir wiederkommen. Wir fahren in diesem Jahr nur drei große Events: WM, EM – und Kieler Woche. Es ist richtig cool hier.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass das zweite Tagesrennen in die Büx ging – geschenkt, denn in den drei weiteren Rennen überquerte das irische Team die Ziellinie stets als erstes. Das Ziel Podium steht für die deutlich führenden Geschwister weiterhin, die es ganz gut schaffen, Segeln und Familie da zu trennen, wo es nötig ist. „Zusammen zu segeln, ist manchmal schon hart“, gab Nathan grinsend zu, erklärte aber: „Allermeistens ist es super. Wir diskutieren das Segeln zwar auch am Abend noch viel, aber irgendwann machen wir damit dann auch Schluss.“

Die Aufsteiger der Tages: Sach/Sach und Schwall/Schwall

Die 29er-Flotte sah am Freitag noch weitere Geschwisterteams, die durchaus Erfolge vorzuweisen hatten: Die Zarnekauer Brüder Anton und Johann Sach steigerten sich ebenso wie die Kieler Per und Frederik Schwall und greifen zum Finale nach den vorderen Plätzen. „Es ist ein mega cooles Feeling, wir haben ja fast ein EM-Feld hier“, schwärmte Vorschoter Frederik. „Das macht richtig Spaß mit so vielen Booten.“ Die Sachs rückten von 16 auf neun vor, die Schwalls von 27 auf 17 – und die Abstände nach vorn sind überschaubar.

Haben die vorderen Plätze im Blick: die Kieler Per (hinten) und Frederik Schwall. © Quelle: Uwe Paesler

Die Weltmeister-Vibes des Tages: Max Billerbeck

Ganz am Rand des Contender-Bootsparks kommen sie sich noch näher als auf der Regattabahn: Direkt nebeneinander liegen die Trapezjollen von Max Billerbeck (Weltmeister 2019), Søren Dulong Andreasen (Weltmeister 2013) und Mark Bulka (Weltmeister 2014, 2016, 2018 und 2022). „Wir brauchen ja ein bisschen WM-Vibes“, sagte Bulka grinsend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Australier lief die erste Halbzeit so lala, „ich bin ein Schwergewicht, der Wind ist für mich wirklich zu leicht – aber man hat nicht alles in der eigenen Hand“, sagte Bulka, der in Kiel Teil zwei eines Europa-Viererpacks mit niederländischer, dänischer Meisterschaft und WM in Dänemark absolviert. „Es lohnt sich einfach nicht, aus Australien für nur eine Regatta herzukommen“, erklärte er. „Außerdem freue ich mich immer darauf, hier zu segeln. 2013 habe ich gewonnen, 2015 war ich Zweiter – aber da gab es auch Wind.“

Vorne weg fährt aktuell Max Billerbeck aus Bokholt-Hanredder im Kreis Pinneberg. Und das trotz Seegras-Attacke im ersten Tagesrennen. „Es war nicht so einfach heute, daher bin ich sehr zufrieden – und glücklich, dass wir direkt drei Rennen geschafft haben und nicht nochmal raus müssen“, sagte er angesichts je einer Stunde An- und Abfahrtsweg zur Bahn Kilo.

So können die Trapezkünstler ihre Weltmeister-Vibes genießen. „Es sind viele da, gegen die man sonst nicht so segelt. Da kann man sehr gut schauen, wo man steht – das würde ich aber auch gern mal bei mehr Wind sehen“, sagte Billerbeck. Neben den drei aus der „Champions Corner“ sind mit dem Italiener Andrea Bonezzi (sieben WM-Titel) und dem Briten Simon Mussell (Weltmeister 2015) weitere Contender-Granden am Start. „Das Feld ist sehr stark, fünf Weltmeister – und die anderen können es ja auch“, sagte Billerbeck, der mit zehn Punkten Vorsprung auf den Dänen Jesper Armbrust ins Finale geht, der sich mitten in den Weltmeisterreigen auf Rang zwei geschoben hat.

Der Auswärts-Heimvorteil des Tages: Levian Büscher

Nach sechs Rennen acht Punkte – ist Levian Büscher auf dem Weg zum Kieler-Woche-Titel im Ilca 4? Ball flachhalten, sagt der Düsseldorfer Youngster: „Es kommen noch zwei Tage. Und es ist nicht viel, was den Unterschied ausmacht.“

Denn die Konkurrenz schläft nicht, allen voran Opti-Weltmeister Weka Bhanubandh. Der Thailänder lässt sich bei seiner ersten Kieler Woche auch von einer Fehlstartdisqualifikation nicht aus der Ruhe bringen, macht in seinem gecharterten Boot Druck. Sich selbst aber nicht: „Für mich geht es darum, Erfahrung in größeren Feldern zu sammeln“, sagte er. „Und dafür ist die Flotte mit gut 60 Booten super.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Punkte vor ihm und mit einem vierten Platz als Streicher ist Büschers Ausgangslage allerbest. Kein Zufall: „In diesem Jahr passt einfach alles“, sagte Büscher, der in Kiel die Yes-Regatta zu Pfingsten gewann und sich an selber Stelle vor dem Klassenwechsel zum deutschen Opti-Meister krönte. „Ich kenne das Revier sehr gut, das spielt schon auch eine Rolle“, sagte er. „Und ich glaube, ich bin die Dreher etwas besser ausgefahren.“

Der thailändische Opti-Weltmeister Weka Bhanubandh (Mitte) ist im Ilca 4 der ärgste Verfolger des Düsseldorfers Levian Büscher (li.). © Quelle: Uwe Paesler

Die Aussicht des Tages: Flaues Finale

Die Dreher waren am Freitag schwierig zu segeln – am Sonnabend dürfte man nostalgisch daran zurückdenken. Denn den Halbzeitergebnissen könnte umso mehr Bedeutung zukommen, da am Sonnabend die Flaute droht. Am Sonntag gehen dann neun Segeltage der 129. Kieler Woche zu Ende.

KN