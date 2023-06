﻿Segelregatten und Nachhaltigkeit: Wo steht die Kieler Woche?

Kiel. Nachhaltigkeit und Segelregatten – passt das überhaupt zusammen? Schließlich müssen Sportlerinnen und Sportler für die Wettfahrten weite Strecken um die Welt zurücklegen, ihre Boote von A nach B transportieren. Seit Jahren beschäftigen sich die Organisatoren der Kieler Woche mit der Frage, wie die Regatten nachhaltiger werden können. Regattaleiter Dirk Ramhorst weiß: „Das Ziel einer CO2-neutralen Kieler Woche ist ambitioniert.“

Was helfen soll und in diesem Jahr neu ist: eine App, die den CO2-Fußabdruck der Seglerinnen und Segler während des gesamten Events misst. Anreise, Bootsanlieferung, Transfer vor Ort, Übernachtung – alles hat seine Auswirkungen auf das Klima und kann mit der Anwendung auf dem Smartphone einzeln eingegeben und ausgerechnet werden.

App soll CO2-Fußabdruck der Kieler-Woche-Segler messen

Ein Beispiel: Ein Segler aus Norwegen fährt zusammen mit seiner Crew mit dem Auto etwa 1500 Kilometer nach Schilksee, hat sein Boot auf dem Anhänger, schläft vier Nächte im Hotel – und verbraucht damit in etwa dieselbe Menge CO2 wie die gesamten Licht- und Feuerwerkshows der Kieler Woche.

Die Zahlen sollen Grundlage für zukünftige Berechnungen sein. Wie viel Ausgleich muss geleistet werden, um den CO2-Verbrauch zu egalisieren? Wie viele Bäume gepflanzt, wie viel Seegras in der Ostsee genutzt werden? Die Herausforderung: Weniger als 300 Eintragungen bei knapp 3000 Seglern während dieser Kieler Woche zeigen, dass noch Aufklärungsarbeit geleistet und die App bekannter werden muss.

Kieler Woche ausgezeichnet, Schlauchboote von E-Mobilität weit entfernt

Seit 2019 ist die Kieler Woche mit dem „Platinum Level Certification“, der größtmöglichen Auszeichnung des Programms Sailors for the Sea, ausgezeichnet. Ramhorst betont den Nutzen der bereits getroffenen Maßnahmen, wie etwa das Pfandsystem, die Mülltrennung und -vermeidung oder die Nutzung von grünem Strom.

Doch der Regattachef sieht auch Nachholbedarf und nennt ein Beispiel. „Bei den vielen Schlauchbooten kommen wir noch nicht wirklich weiter, die werden klassisch angetrieben“, sagt er. „Das Thema E-Mobilität ist im Segelsport noch nicht da, wo wir hinwollen.“ Knackpunkte seien Kosten und Reichweite. Und weil die Schlauchboote verlässlich als Sicherheit für die Segler funktionieren müssen, sei die Reichweite eben ein entscheidender Aspekt.

So könnte es auch aussehen: Ein Mann fotografiert die Segler vor Schilksee auf einem SUP-Board anstatt auf einem Schlauchboot. © Quelle: Uwe Paesler

Segeln und Nachhaltigkeit: Sportler geraten in Zielkonflikt

Bei den Sportlern, die sich im Grundsatz als naturverbundene Athleten verstehen, scheinen nachhaltige Regatten ohnehin auf der Agenda zu stehen. Zum Teil drohen die Segler aber in einen Zielkonflikt zu geraten, wenn es um weite Anreise oder Materialschlachten geht. So berichtet beispielsweise Ilca 7-Hoffnung Nik Aaron Willim, der als Buchautor des Ökothrillers „Grüne Tiger“ zum Klimaaktivisten wurde, von Gewissensbissen, wenn er um die Welt reist. Der Schleswiger weiß: „Das Fliegen und das Material sind die größten Faktoren.“

Alle zwölf bis 15 Tage benötige der Schleswiger ein neues Segel, um die Performance aufrecht zu erhalten, auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein. Er fordert Hersteller auf, CO2 -neutral zu produzieren, gesonderte Steuern zu erheben, das Material robuster zu gestalten, um Segel länger nutzen zu können. Die App als Maßnahme, um die Kieler Woche nachhaltiger zu machen, versteht Willim als einen positiven Schritt, um ein Bewusstsein zu schaffen, fügt aber auch hinzu: „Die großen Hebel sind das nicht.“

Wann folgt der CO2-Fußabdruck der Besucher?

Ob die Organisatoren in den kommenden Jahren dort, also an den großen Hebeln, ansetzen können? Ramhorst ist bestrebt, bereits im kommenden Jahr den Fußabdruck der gesamten Kieler Woche, also inklusive der Besucherinnen und Besucher, messbar machen zu können. Mittels Umfragen und Hochrechnungen könnte so die Umweltbelastung eines Millionenpublikums in Zahlen festgehalten werden.

Als Inspiration dient für den Regattaleiter die Musikband Coldplay, die für jedes verkaufte Tourticket einen Baum als Kompensation pflanzen lässt. Insgesamt sollen so fünf Millionen Bäume zusammengekommen, die CO2 -Emissionen der gesamten Tour um die Hälfte im Vergleich zur vorherigen gesenkt worden sein.

Auch ein Modell für Kiel? Warum nicht, meint Willim, sagt trotzig: „Dann muss eben ein Kieler-Woche-Wald her!“ Fest steht: Dieser müsste um ein Vielfaches größer werden als die 2000 Bäume der Stadt, die in Lindau erstmals als Ausgleich zum Feuerwerk angepflanzt wurden.

