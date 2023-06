Endlich: Die Kieler Woche zog erstmals voll durch, bescherte den acht internationalen Klassen zu ihrem Auftakt guten und fairen Wind. Getümmel gab es im riesigen 29er-Feld, ruhiger geht es bei den Europes zu. Und im FD klafft eine Lücke. Das war Tag sechs der Kieler-Woche-Regatten.

