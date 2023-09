Der Kieler Yacht-Club hat in der 2. Segel-Bundesliga Kurs auf den Aufstieg ins Oberhaus gesetzt. Die Crew von der Förde gewann den vierten Spieltag auf dem Bodensee und übernahm damit die Tabellenspitze – der Aufstieg in die Erste Liga ist zum Greifen nah.

Konstanz. Sieg der Seesegler auf dem Binnenrevier: Der Kieler Yacht-Club hat den vierten Spieltag der 2. Segel-Bundesliga auf dem Bodensee gewonnen und sich damit die Tabellenführung geschnappt. Nach vier Siegen in flautenbedingt nur sechs vollen Wettfahrten am Freitag stand die KYC-Crew am Ende gemeinsam mit dem Berliner Klub am Rupenhorn ganz oben.