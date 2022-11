﻿Kielerinnen gewinnen bei Crosslauf-DM zwei Medaillen – Gold für Adia Budde

Löningen. In der Übergangsphase zwischen den beiden Leichtathletik-Saisons sind die Kieler Läufer schon wieder in Medaillen-Laune. Bei den Deutschen Crosslauf-Meisterschaften in Löningen/Niedersachsen machte das Altenholzer Talent Adia Budde über die 4,12 km vom ersten Meter Druck und sicherte sich DM-Gold in der U18 – ihr drittes in 2022. Bronze gab es zudem für die Damen-Mannschaft des LTV Kiel-Ost in der Altersklasse W35-W45.

In der Aufbauphase für 2023 ist Adia Budde (TSV Altenholz) schon auf höchstem Niveau angekommen. Ihren Formtest zur Cross-DM bestand sie mit Bravour. Die Veranstalter in Löningen hatten auf dem 1,3 km langen Rundkurs mit Anstiegen, künstlichen Hügeln, Strohballen und Kursführung über den weichen Sand eines Beachvolleyball-Feldes einige Schwierigkeiten eingebaut.

Adia Budde meistert kräftezehrenden Rundkurs souverän

Keine Hürden allerdings für Hindernis-Läuferin Budde: Die 17-Jährige setzte sich mit dem Startschuss an die Spitze der 41 Läuferinnen starken U18-Feldes. Die Regensburgerin Franziska Drexler heftete sich sofort an ihre Fersen, der Rest der Konkurrenz war bereits nach wenigen hundert Metern geschlagen. Über alle drei Runden blieb Drexler im Windschatten, doch gegen Buddes hohes Tempo konnte sie keine echten Angriffe starten. Im Endspurt riss die Altenholzerin kurz eine Lücke, die Regensburgerin schloss noch mal auf, aber mit einem halben Meter Vorsprung und in 14:36 Minuten lief die TSVA-Athletin zur Goldmedaille.

Unglücklich verlief dagegen das U23-Rennen für Svea Timm (LAC Kronshagen) über 6,35 km. In einer Spitzkehre verlor sie fast den Schuh, musste abbremsen und bekam von auflaufenden Konkurrentinnen Tritte in die Ferse. Trotzdem lief sie das Rennen zu Ende (24:13 min.) und belegte bei den Juniorinnen Platz sechs.

Ebenfalls über 6,35 km ging es für die Altersklassen-Frauen. Verena Becker (29:23) und Christine Dörscher (29:34) von der LTV Kiel Ost wurden in der AK 45 Siebte und Achte. Gemeinsam mit Barbara Schäfer (30:07) reichte das zum Bronzerang in der Mannschaftswertung.