Kilia Kiel triumphiert im Kieler Kreispokal

Der FC Kilia Kiel konnte nach einen souveränen 6:1-Erfolg über den SVE Comet Kiel den Kieler Kreispokal gewinnen. Die zukünftige Oberligist qualifiziert sich damit für den schleswig-holsteinischen Landespokal.

Bordesholm.Wenn es etwas gibt, wovon die Verantwortlichen des FC Kilia Kiel träumen, dann ist es der Triumph im schleswig-holsteinischen Landespokal. Und dieser Traum kann in der nächsten Spielzeit weiter geträumt werden. Denn: Die Kilianer dürfen sich wieder in diesem Wettbewerb beweisen, da sie am Mittwochabend den Landesligisten SVE Comet Kiel mit 6:1 bezwangen und somit zum dritten Mal in Folge den Kieler Kreispokal gewinnen konnten.

Soranno: „Hatte zu keinem Zeitpunkt Zweifel“