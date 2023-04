﻿Klassenerhalt perfekt: Holstein Kiel besiegt 1. FC Nürnberg mit 2:1

Holstein Kiel hat mit einem 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg den zweiten Heimsieg des Jahres gefeiert. Durch den Dreier gegen die Franken haben die Störche zudem den Klassenerhalt in der Zweiten Liga perfekt gemacht. Trainer Marcel Rapp will allerdings noch mehr.

Kiel. Holstein Kiel ist mit dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg der zweite Heimsieg des Jahres gelungen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp verdiente sich die drei Punkte mit einer geschlossenen Mannschaftsleitung und einem vor allem im ersten Durchgang überzeugenden Auftritt.

Die Zielsetzung vor der Partie war klar: Holstein Kiel wollte mit einem Heimsieg gegen den „Club“ die 40-Punkte-Marke knacken und damit den Klassenerhalt, für den 40 Punkte bisher immer reichten, perfekt machen. Für dieses Vorhaben kehrte Marco Komanda in die Startelf der Störche zurück. Der Defensivmann hatte aufgrund der Geburt seiner Tochter gegen Hansa Rostock pausiert. Etwas überraschend rückte gleichzeitig Innenverteidiger Simon Lorenz auf die Bank.

Holstein Kiel mit engagierter Leistung von Beginn an

Die Störche begannen mit einer Viererkette und einer Doppel-Sechs mit Philipp Sander und Patrick Erras. Steven Skrzybski spielte hinter Hólmbert Fridjónsson als einzige Spitze. Der Isländer wurde bereits in der zweiten Minute der Partie durch Fabian Reese in Aktion gesetzt. Die Flanke des Linksaußen konnte Fridjónsson allerdings nicht unter Kontrolle bringen. Holstein bestimmte weiter das Geschehen auf dem Feld, geriet aber durch einen von Kwadwo Duah eingeleiteten Konter der siebten Minute in Gefahr.

Der Abschluss von Lino Tempelmann ging aber nur ans Außennetz. Noch knapper wurde es danach auf der Gegenseite: Nach einer weiteren Flanke von Reese touchierte ein Kopfball von Komenda die Latte des Gästetores (13.). Weitere gute Möglichkeiten durch Lewis Holtby (14.) und Reese (17.) ließ die KSV ungenutzt.

Doch das engagierte Spiel der Rapp-Elf wurde belohnt: Nach einem Rückpass auf Nürnbergs Keeper Peter Jensen setzten Holtby und Skrzybski energisch nach. Der Schlussmann der Nürnberger traf mit seinem Befreiungsschlag dann Holtby, von wo aus der Ball in Richtung des Tores kullerte. Den Schuss von Skzybski konnte Jensen noch halten, bevor Florian Flick ins eigene Tor traf (19.). Auch wenn der Führungstreffer letztendlich auf kuriose Weise entstand, war dieser hochverdient für die Kieler, die nach dem Aufbaufehler schnell geschaltet hatten.

Kurz vor der Pause: Fabian Reese legt eiskalt zum 2:0 nach

Ab Mitte der ersten Hälfte wackelte die knappe Führung von Holstein Kiel dann allerdings bedenklich. Gästetrainer Hecking hatte umgestellt, die Franken waren nun Dauergast in der Hälfte der KSV. Gleich mehrere Schüsse der Nürnberger wurden geblockt, ein geordneter Spielaufbau gelang den Störchen zu diesem Zeitpunkt nicht. Nach rund zwanzig Minuten ohne Chance konnte sich Timo Becker auf der rechten Außenbahn durchsetzen. Seine Flanke wurde durch James Lawrence kurz abgewehrt, Fabian Reese stand aber im Zentrum bereit und schloss eiskalt zum 2:0 ab (39.). Bis zur Halbzeit gab es für beide Teams keine nennenswerten Chancen mehr.

Holstein-Trainer Marcel Rapp sah eine engagierte Leistung seines Teams und einen verdienten 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. © Quelle: Uwe Paesler

Auch nach dem Seitenwechsel setze sich die Dominanz der Hausherren auf dem Spielfeld fort. Die erste Chance des zweiten Durchgangs hatte allerdings der FCN, Lohkemper ließ die Chance auf den Anschlusstreffer allerdings liegen (54.). Auch Holstein konnte in dieser Phase kein Tor nachlegen, Reese (60.) und der frisch eingewechselte Kwasi Okyere Wriedt (64.) scheiterten knapp. Und so kam es, wie es kommen musste: Nathaniel Brown konnte ungefährdet flanken, Felix Lohkemper vollendete per Kopf zum Anschlusstreffer (65.).

Castrop: Rote Karte beendet Nürnbergs Angriffsbemühungen

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die KSV das Spiel weitestgehend kontrolliert, musste nun plötzlich wieder um die drei Punkte bangen. Die Gäste aus Franken schwächten sich kurz darauf allerdings selbst: Als Reese in der 75. Minute auf und davon in Richtung des gegnerischen Strafraums war, packte JensCastrop kurz vor dem Strafraum die Sense gegen den Kieler aus. Schiedsrichter Braun entschied auf Notbremse. Die Folge: Rote Karte.

Den Nürnbergern war damit „der Zahn gezogen“, ihre Bemühungen, noch zu Ausgleich zu kommen, beschränkten sich auf hohe Flanken in Richtung des gegnerischen Strafraums. Die Störche standen defensiv sicher und brachten den 2:1-Vorsprung souverän über die Zielgerade.

Hauke Wahl lobt sein Team: „Spirit auf dem Platz stimmte“

„Ich finde, wir haben reif gespielt“, lobte Kapitän und Geburtstagskind Hauke Wahl seine Mannschaft nach dem Abpfiff, „wir sind voll in die Zweikämpfe gegangen und haben die Nürnberger immer wieder zu Fehlern gezwungen. Heute stimmte der Spirit auf dem Platz.“ Trainer Marcel Rapp machte klar, dass das Saisonziel mit den 40 Punkten nicht erreicht ist: „Wir wollen weitermachen und im nächsten Spiel den nächsten Dreier holen.“