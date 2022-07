﻿Kleine Fehler bringen Kiel Baltic Hurricanes um „Big Points“

Trotz Steigerung in der Offense mussten sich die Kiel Baltic Hurricanes am Sonnabend mit 28:33 ((7:6/0:15/7:6/14:6) den Berlin Rebels geschlagen geben. Damit wird das Rückspiel gegen Rlegations-Konkurrenten Düsseldorf in zwei Wochen zum Schicksalsspiel.

Kiel. Trotz der fünften Niederlage im siebten Spiel der German Football League gab es bei den Footballern der Kiel Baltic Hurricanes nach der 28:33 (7:6/0:15/7:6/14:6)-Heim-Pleite gegen die Berlin Rebels am Sonnabend viele fröhliche Gesichter. Wide Receiver Benedikt Englmann freute sich über das „offensiv beste Saisonspiel“, Defense-Crack Sören Haß gab zu: „Es tut weh, wenn man die Punkte nicht mitnimmt, aber im Großen und Ganzen sind wir auf dem richtigen Weg. Wir hatten heute einen starken Vibe in der Defense, hätten nur stellenweise bessere Tackles gebraucht.“

Die Kieler Abwehrreihe hatte mit Rebels-Quarterback Donovan Isom einen 120-Kilo-Mann von 1,94 Metern sowie den kompromisslosen Runningback Meril Zéro zwei Herzstücke der schlagkräftigen Berliner Offense in Schach zu halten – was oft gelang, in zwei entscheidenden Situationen im letzten Quarter aber nicht.

Kiel Baltic Hurricanes gehen im ersten Quarter in Führung

Schon im ersten Berliner Spielzug bekamen die Kieler die Offensiv-Power ihrer Gäste zu spüren. Nach Blitzstart von Wide Receiver Nigel Westbrooks lief Isom selbst zum ersten Touchdown der Partie. Immerhin: Die überrumpelten Kieler rappelten sich schnell wieder auf. Khris Vaughn machte mit einem starken Return viele Yards gut, schuf damit die Voraussetzungen für Henrik Wolks 12-Yards-Pass auf Englmann, der anschließend auch den Kick sicher verwandelte und die Kieler nach knapp sechs Minuten mit 7:6 in Führung brachte.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Rebels allerdings schon einen herben Verlust zu verkraften: US-Linebacker Rory Johnsson hatte nach einem schmerzhaften Zusammenprall mit Logan Moragne bereits das Feld verlassen und auf dem Weg ins Krankenhaus, um seine Rippenverletzung untersuchen zu lassen.

Unter Zeitdruck machen die Kieler Fehler

Sein Fehlen verschaffte der Kieler Offense Luft, nachdem CJ Davis das Angriffsrecht per Interception zurückerobert hatte. Allerdings machten sie sich mit oft durch Strafen bedingtem Raumverlust selbst das Leben schwer. Unter Zeitdruck kurz vor der Pause rächte sich die vor allem im Passspiel fehlende Feinabstimmung bei den Hurricanes. Bene Assies fing einen weiten Wolk-Pass ab, mit dem der Kieler Quarterback möglichst zügig viele Meter überbrücken wollte. Diese Gelegenheit nutzten Zéro und Co. zur 14:7-führung per 2-Point-Conversion nach dem Touchdown durch den Runningback.

Eilig versuchten die Kieler die letzte Minute noch für Punkt zu nutzen, doch wieder ging das Vorhaben nach hinten los. Ein missglückter Snap beim Punt-Versuch und fehlende Ballkontrolle bei Punter Englmann sorgten dafür, dass die Rebels noch einmal an der 30-Yard-Line starteten. Donovan machte kurzen Prozess mit der Kieler Defense, ließ den sonst sicheren Robert Revels abprallen und lief zur 21:7 Führung. Punkte für Berlin, die Canes-Headcoach Timo Zorn später als „unglücklich und schmerzhaft“ bezeichnete. „Aber ich bin stolz auf die Jungs, dass sie sich zurückgekämpft haben und bis zum Schluss die Chance auf Punkte gewahrt haben.“

Kiel Baltic Hurricanes – Berlin Rebels 28:33 (7:6/0:15/7:6/14:6) 1. Quarter 0:6 Isom, 11-Yard-Lauf. PAT geblockt. 7:6 Englmann, 12-Yard-Pass Wolk. PAT Englmann. 2. Quarter 7:14 Zero, 4-Yard-Lauf. 2-Point-Conversion Downs. 7:21 Isom, 23-Yard-Lauf. PAT Prevoo. 3. Quarter 14:21 Moragne, 26-Yard-Lauf. PAT Englmann. 14:27 Caulker, 31-Yard-Lauf. PAT geblockt. 4. Quarter 21:27 Vaughn, 9-Yard-Pass Wolk. PAT Englmann. 21:33 Caulker, 40-Yard-Lauf. 2-Point-_Conversion failed. 28:33 Sengstacke, 34-Yard-Pass Wolk. PAT Englmann.

Denn nach der Pause ließen die Kieler Isoms Pässe zunehmend ins Leere laufen, bis auch die Rebels punten mussten. Den Return trug Vaughn („Durch Logan und Robert fühlt es sich an wie eine neue Saison, wir sind in einer positiven Entwicklung“) bis an Berlins 26-Yards-Line. Diese letzten Meter überbrückte Runningback Logan Moragne in gewohnt kraftvoller Weise zum 14:21-Anschluss.

Und auch als der Defense in zwei unaufmerksamen Moment Dwight Caulker zum Touchdown entwischte, konnte die Offense um Quarterback Henrik Wolk („Wir finden langsam einen Flow“) über Vaughn und Klaas Sengstacke kontern. Um die Partie noch zu drehen, reichte den Kielern aber die Zeit nicht mehr. Die Trauer über die verpassten Punkte, mit denen sie Berlin hätten überholen können, hielt sich dennoch in Grenzen. „Wenn wir so weitermachen, mache ich mir für das Rückspiel gegen Düsseldorf keine Sorgen“, sagte Englmann. Die Panther, die derzeit mit drei Punkten Rückstand auf die Kieler auf dem Relegationsrang stehen, kommen am 13. August zum Rückspiel ins Kilia-Station.