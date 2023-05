﻿KMTV legt Einspruch ein: War die Bremer Torhüterin spielberechtigt?

Schilksee. Sportlich mussten sich die Frauen des Kieler MTV im ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord mit 2:3 geschlagen geben – doch nun gibt es Hoffnung, das Spiel doch noch zu gewinnen: Hannah Etzold, die gegen dem KMTV das Bremer Tor hütete, war am vorletzten Spieltag der Bundesliga im Spiel gegen die TSG Hoffenheim in den Schlussminuten eingewechselt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Einsatz, den der KMTV aufgrund der Durchführungsbestimmungen des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) für ausreichend hält, um einen Einsatz in der Relegation auszuschließen. Wörtlich heißt es dort: „Nach dem Einsatz in den letzten beiden Pflichtspielen des Spieljahres einer höheren Mannschaft kann eine Spielerin an Pflichtspielen niedriger Mannschaften des Vereins nicht mehr teilnehmen“.

„Möchten gegen eine Mannschaft verlieren, die spielberechtigt ist“

Zusammen mit der Mannschaft entschied das Trainergespann, nun Einspruch einzulegen. „Es ist kein gutes Gefühl, aber es gibt Regularien, die eingehalten werden müssen. Wenn wir verlieren, möchten wir auch gegen eine Mannschaft verlieren, die spielberechtigt ist“, erklärte KMTV-Coach Stephan Mordhorst, dessen Team beim Einspruch auch vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) unterstützt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werder Bremen hingegen weißt die Vorwürfe zurück und erklärte, sich im Vorfeld beim Verband abgesichert zu haben. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte der SVW mit: „Hannah Etzold war nur in einem der beiden letzten Spielen (in Hoffenheim) im Einsatz. Daher war sie auch spielberechtigt.“ Die Entscheidung über den weiteren Verlauf wird nun das Sportgericht treffen müssen, und zwar möglichst schnell: Bereits am Sonntag sind die Kielerinnen im zweiten und letzten Spiel der Aufstiegsrunde beim Hamburger SV zu Gast.

KN