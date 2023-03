„KN bewegt“: Teamwettbewerb geht in die dritte Runde – Anmeldung jetzt möglich

Kiel. Es geht wieder los: Der Teamwettbewerb „KN bewegt“ findet auch in diesem Jahr statt – und das bereits zum dritten Mal. Von Montag, 24. April, bis Sonntag, 30. April, werden erneut die Laufschuhe geschnürt und fleißig Kilometer gesammelt. Für die Aktiven steht der Spaß im Vordergrund. Mit der Teilnahmegebühr wird ein guter Zweck unterstützt.

Kilometersammler aufgepasst: Ab sofort ist die Anmeldung offen. Noch bis zum Freitag, 14. April, können sich die Teams anmelden. Ob mit Arbeitskollegen, in der Familie, im Verein oder mit Freunden – bei „KN bewegt“ machen sich fünf Menschen eine Woche lang auf den Weg, um so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. Joggen, Nordic Walking, Spazierengehen? Alles ist möglich.

„KN bewegt“: Region verbinden, gemeinsam aktiv sein

Im vergangenen Jahr schafften die 50 teilnehmenden Teams über 13 881 Kilometer. Allein das Siegerteam von den „Laufenten“ legte über 976 Kilometer in einer Woche zurück. In diesem Jahr darf diese Messlatte gerne noch übertroffen werden. „Wir möchten die Region verbinden, sie in Bewegung bringen“, sagt Svenja Nefen, Leiterin der Sales-Abteilung der Kieler Nachrichten. „Die letzten zwei Jahre hatten wir großen Zuspruch. Gerade jetzt ist es wichtig, aktiv zu sein, auf die Gesundheit zu achten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.“

So sieht es auch Paul Ziplinsky von Zippel’s Läuferwelt. „Wir brennen fürs Laufen und unterstützen daher die Aktion sehr gerne“, so Ziplinksy. „Jetzt ist nach den schwierigen Corona-Jahren mit viel Homeoffice und eingeschränkter Bewegung eine klasse Gelegenheit, wieder mit dem Sport anzufangen.“ Das Laufgeschäft stattet das beste sowie zwei weitere, ausgeloste Teams mit Turnschuhen aus. Zudem verlost das Auto Centrum Lass unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Hybridfahrzeug für ein Wochenende.

Teilnahme im Team, überall und zu jeder Zeit laufen

Laufen kann jeder für sich, überall, zu jeder Zeit. Der Teamkapitän meldet die Kilometer in einem Portal. Gezählt wird per App mit dem Handy oder mit der Uhr, besondere Fitness-Tracker sind nicht nötig. Wie schon in den letzten Jahren gilt: Ausschließlich die für den Wettbewerb gelaufenen Kilometer dürfen eingetragen werden.

So sind Sie dabei Sie möchten mitmachen? Dann melden Sie sich bis zum 14. April an: https://kn-bewegt.kn-online.de/. Ein Team besteht aus bis zu fünf Läufern. Mitmachen können Firmen-, Vereins-, Familien- und Freundesteams. Für Firmenteams betragen die Gebühren 50 Euro, für alle übrigen 25 Euro. Nach erfolgter Anmeldung erhalten die Teamkapitäne eine Rechnung, nach erfolgter Überweisung kann an der Veranstaltung teilgenommen werden und es erfolgt eine Freigabe für den Zugang zum Laufportal.

Zum ersten Mal nahm im vergangenen Jahr Sünje Fock bei „KN bewegt“ teil. Der Name ihres Teams („Morgens, mittags, abends, ich will laufen“) war gleichzeitig Motto der Woche. „Ob vor oder nach der Arbeit, auch nachts – wir haben fast jede freie Minute genutzt, um unterwegs zu sein“, blickt Fock zurück. Dass die Teams ihre Kilometer in Echtzeit eingetragen haben, habe besonders motiviert, auch bei „norddeutschem Schietwetter“ vor die Tür zu gehen. Sie sei meist gewandert. Fock: „Am schönsten sind die gemeinsamen Touren mit den anderen Teammitgliedern.“

Mit der Firma, Familie, Freunden oder dem Verein an den Start gehen

Wie auch Sie mit ihrer Mannschaft an den Start gehen? Firmenteams zahlen eine Gebühr von 50 Euro, Vereins-, Familien- oder Freundesteams sind mit 25 Euro dabei. Das Geld geht an den gemeinnützigen Verein „KN hilft“ und soll in diesem Jahr zwei Institutionen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel zugutekommen – der Sport- und Bewegungstherapie am Universitären Cancer Center Schleswig-Holstein und dem Institut für Experimentelle Tumorforschung.

Mithilfe der Spendengelder sollen auch der wissenschaftliche Nachwuchs gefördert und unter anderem wieder die Kiel Oncology Network Young Investigator Awards vergeben werden. „So werden herausragende Leistungen im Bereich der Krebsforschung gewürdigt“, sagt Tumorbiologin Prof. Susanne Sebens. „Die Erkenntnisse wollen wir schnellstmöglich in die klinische Anwendung zum Wohle der Patientinnen und Patienten zu bringen.“ Auf die Plätze, fertig, los.