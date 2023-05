„KN bewegt“: Siegerteam läuft 941 Kilometer in einer Woche

Kiel. Weiter, immer weiter: Bei der diesjährigen, der dritten Ausgabe von „KN bewegt“ sind wieder Tausende Kilometer und eine vierstellige Spendensumme zusammengekommen. Joggen, walken und wandern: Die 34 Teams legten in einer Woche ganze 8037 Kilometer zurück – in etwa so viel wie einmal von Kiel bis an die amerikanische Westküste. Für die 166 Läuferinnen und Läufer standen vor allem der Spaß an der Bewegung und der gute Zweck im Vordergrund.

Strahlende Sieger aus dem Kreis Segeberg sind mit 941,38 zurückgelegten Kilometern die „Wandereinhornelfen“. Teamkapitän Jan Löbe („Den Namen hat mein Gehirn irgendwie ausgespuckt“) kam selbst auf einen Schnitt von mehr als 31 Kilometern pro Tag und blickt auf eine sonnige Woche zurück: „Wir hatten so viele schöne Frühlingseindrücke, haben unsere Umgebung beim Laufen und Wandern noch einmal viel intensiver erlebt.“ Bei so großen Distanzen binnen einer Woche gibt Löbe aber zu, schon einmal auf „komische Ideen“ gekommen zu sein. So habe er beim Wandern auf einer Wiese mit seinen Koordinaten seinen Namen geschrieben, auch seine Teamkollegen zogen nach.

„KN bewegt“: Siegerteam war schon letztes Jahr dabei

Schon im letzten Jahr landete Löbe ganz vorne, trug sein Team diesmal im Urlaub kurz vor Meldeschluss in die Teilnehmerliste ein. Seine Gruppe musste er gar nicht groß anspornen: „Wir sind alle sehr intrinsisch motiviert, wollten ungefähr die gleiche Distanz laufen wie vergangenes Jahr (rund 976 Kilometer, Anm. d. Red.). Unser Antrieb war, nicht zurückfallen zu wollen.“ Jetzt seien die Schuhe „komplett durch“. Umso größer die Freude darüber, sich nun bei „Zippel’s Läuferwelt“ neue Laufschuhe aussuchen zu dürfen.

Auch Svenja Nefen, Leiterin der Sales-Abteilung der Kieler Nachrichten, zieht ein positives Fazit der sieben Lauf-Tage Ende April: „Ich freue mich über jedes Team, jeden Einzelnen in Bewegung. Wir hatten viele ‚Wiederholungstäter’ im Teilnehmerfeld, aber auch einige neue. ‚KN bewegt’ war wieder einmal eine rundum gelungene Sache.“ Über Social Media konnte das bunte Treiben einiger Teams verfolgt werden. Nefens Eindruck dabei: „Jeder hatte Spaß, das scheint gut angekommen zu sein.“

Kieler Nachrichten runden Spendensumme auf

Das Entscheidende: Jeder Euro, jeder Cent helfe. Mit den 34 „KN bewegt“-Teams sind 1975 Euro zusammengekommen. Die Kieler Nachrichten runden die Spendensumme auf 3000 Euro auf. Das Geld kommt in diesem Jahr der Sport- und Bewegungstherapie am Universitären Cancer Center Schleswig-Holstein und dem Institut für Experimentelle Tumorforschung – beides Institutionen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel – zugute.

Wie Dr. Thorsten Schmidt vom UKSH mitteilte, könne Krebspatienten eine Sport- und Bewegungstherapie so zum Teil spendenfinanziert angeboten werden – ein wichtiger Baustein in der onkologischen Therapie: „Es ist belegt, dass durch eine regelmäßige körperliche Aktivität und Sport unter anderem Nebenwirkungen der Therapie vermindert werden können und so eine Therapie auch länger gegeben werden kann.“ Durch die Spendengelder sollen sowohl in der Versorgung weitere Konzepte eingesetzt sowie in der Forschung Fragestellungen weiter bearbeitet werden.