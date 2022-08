KN-Förde-Triathlon 2022: Bilder vom Event an der Kiellinie

Kiel. Mit rund 500 Athletinnen und Athleten über die Sprintdistanz in Einzel und Staffeln ging der KN-Förde-Triathlon am Sonntag in seine 33. Auflage. Der erste Startschuss fiel um 9 Uhr, dann machten sich Landesliga und Teilnehmer der SH-Meisterschaft auf die Strecke. Die letzte Startgruppe der Männer-Altersklassen geht um 14.15 Uhr ins Rennen. Wir zeigen Ihnen in unseren Fotostrecken Impressionen vom Großevent rund um die Kiellinie.

KN-Förde-Triathlon 2022: Bilder von der Landesliga und der SH-Landesmeisterschaft

KN-Förde-Triathlon 2022: Bilder von den Frauen- und Staffelkonkurrenzen

Die Teilnehmer bestreiten beim 33. KN-Förde-Triathlon in Einzel und Staffel Distanzen von 500 Meter Schwimmen (Landesliga und SH-Meisterschaft: 750 Meter), 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen.