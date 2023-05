﻿KN Förde Triathlon bietet Einsteigern professionelle Vorbereitung

Kiel. Unter professioneller Anleitung zum KN Förde Triathlon am 13. August: Das geht mit dem frischen Angebot der Organisatoren um Bernd Lange. Für die 34. Auflage der Veranstaltung wurden die beiden Ausdauer-Athleten Simon Bäcker und Lars Schwalm (Nordlicht Ausdauer-Coaching) als Partner gewonnen, um Neueinsteiger auf das Event vorzubereiten.

Der angehende Sportmediziner Schwalm und der Sportwissenschaftler Bäcker sind nicht nur selbst erfahrene Leistungssportler, sondern betreuen auch Ausdauersportler vom ersten Volkslauf bis zum Ironman auf Hawaii.

KN Förde Triathlon bietet beim Ausdauer-Dreikampf ein besonderes Kiel-Gefühl

In Vorbereitung auf den KN Förde Triathlon haben Schwalm und Bäcker Trainingspläne entworfen, die gezielt auf die Herausforderungen am 13. August hinarbeiten. Dann wird es an der Kiellinie auf die Strecken 500 Meter Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen gehen. Das ist nicht nur der ideale Einstieg in den Ausdauer-Dreikampf, sondern auch ein besonderes Erlebnis in der Landeshauptstadt. „Ein Wettkampfzentrum mitten in der Stadt an der Reventlouwiese und im Segelcamp, eine Schwimmstrecke in der Kieler Innenförde, Radfahren und Laufen an der Kiellinie, mehr Kiel geht nicht“, sagt Organisationschef Bernd Lange.

Noch haben Interessierte die Chance, sich für das Event anzumelden. Zwar füllen bereits 280 Einzelstarter und 20 Staffeln die Meldeliste, aber einige Plätze sind noch zu ergattern. Die Startgebühr beträgt 55 Euro für Einzelstarter und 65 Euro für Staffeln. Infos und Online-Anmeldung unter www.kiel-triathlon.de. Hier werden auch die Trainingspläne für die Einsteiger veröffentlicht.