﻿KN-Förde-Triathlon-Organisator Bernd Lange erhält Sportverdienstnadel

Kiel. Er hat Fußball auf Landesebene gespielt, ist begeisterter Skiläufer sowie Finisher des Ironman-Triathlons auf Hawaii. Sein Name steht für ehrenamtliches Engagement im Hochschulsport, in der Vereins- und Verbandsarbeit, und seit dreieinhalb Jahrzehnten laufen die Fäden des KN Förde-Triathlons bei ihm zusammen. Für seine Verdienste um den Sport wurde Bernd Lange nun mit der Sportverdienstnadel des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Sport und Ehrenamt werden im Hause Lange seit jeher gelebt. Bernd Langes Vater war in der Vorstandsarbeit des örtlichen Vereins engagiert, seine Mutter Übungsleiterin fürs Kinderturnen. Variantenreich verlief die sportliche Ausbildung des heute 69-Jährigen: Turnen, Leichtathletik, Fußball. Letzteres wurde für ihn über Jahre zur Leidenschaft – zunächst beim Heider SV, später auch in anderen Vereinen. Als er 1986 schließlich die Stollen-Schuhe beim TSV Klausdorf in den Spind stellte, war die zweite Sportkarriere bereits gestartet.

Ausdauerstärke beim Fußball brachten Bernd Lange zum Triathlon

„Ich war im Fußball nie der Filigran-Techniker, habe vor allem von der Ausdauer gelebt“, berichtet Lange, der zum Laufen und kurz darauf zum Triathlon wechselte. „Mitte der 80er Jahre kam Triathlon bei uns auf. Laufen und Fahrradfahren war mein Bereich, über das Sportstudium an der Uni Kiel bin ich auch ins Schwimmen reingekommen.“ Mit Erfolg! 1990 qualifizierte sich Bernd Lange für den Triathlon auf Hawaii, bewältigte schließlich den Ironman in 11:54 Stunden. „Eigentlich wollte ich ein Daylight-Finisher sein, also im Hellen über die Ziellinie laufen. Das hat aber nicht ganz geklappt, dafür hätte man in elf Stunden finishen müssen. Aber es war eines meiner größten sportlichen Erlebnisse“, berichtet er.

Ironman auf Hawaii in unter zwölf Stunden bewältigt

Neben dem eigenen Sport rückte auch das ehrenamtliche Engagement in den Mittelpunkt. 1981 war Bernd Lange Mitbegründer des Uni Ski Club Kiel (USC), etablierte später den Triathlon als Sparte des Vereins. 1988 organisierte der Klub mit den Vereinen ASC, Post-SV und TuS Holtenau den ersten Förde-Triathlon in Kiel. Die Premiere war so erfolgreich, dass bereits ein Jahr später die Deutsche Meisterschaft über die Mitteldistanz nach Kiel vergeben wurde. Weitere Meisterschaften und Bundesliga-Events folgten. Ein Highlight war 1998 die Austragung der Studenten-WM im Rahmen der Veranstaltung.

Der Förde-Triathlon hat sich in den Jahrzehnten immer wieder verändert. Nach den Anfangsjahren an der Seebadeanstalt und Uni wurde er für vier Jahre in der Hörn ausgetragen, ging schließlich wieder zurück zur Seebar und hat nach Corona mit der kompakten Veranstaltung an der Reventlouwiese seine aktuelle Heimat gefunden. „Wir haben immer geguckt, wie wir die Veranstaltung attraktiv halten können. Die Zeit an der Hörn bot sich damals an. Allerdings waren der Organisationsaufwand und das finanzielle Risiko riesig.“

Ehrenämter im USC, SHTU, ADH und Sportverband Kiel

Bei allen Veränderungen blieben beim Förde-Triathlon zwei Konstanten. Rolf Ziffer und Bernd Lange! Die beiden sind als einzige Mitbegründer bis heute dabei. Doch nicht nur bei der Veranstaltung, sondern auch in anderen Funktionen hat Bernd Lange immer wieder die Fäden im Sport in die Hand genommen: Mit dem Abschluss seines ersten Staatsexamens bekam er ein Angebot vom Hochschulsport der Uni Kiel, stieg später bis zum Geschäftsführer des Sportzentrums der Uni Kiel auf. Ehrenamtlich engagierte er sich zehn Jahre als Vorsitzender des USC Kiel. Beim Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) hatte er Ämter als Delegationsleiter bei Universiaden, als Disziplin-Chef Triathlon, als Vorstandsmitglied für Wettkampf und vier Jahre als Vorstandsvorsitzender inne. Bei zwei nordischen Ski-Weltmeisterschaften war er als Volunteer dabei.

Und die Karriere geht noch weiter. Aktuell ist er Präsident des Triathlon-Landesverbandes (SHTU) sowie zweiter Vorsitzender im Sportverband Kiel. Auch sportlich steht noch einiges auf der Liste: In diesem Jahr will Bernd Lange bei der Triathlon-Altersklassen-WM über die Sprintdistanz in Hamburg an den Start gehen und hat für den Winter die Volkslauf-Klassiker im Skilanglauf in den Fokus genommen.

KN