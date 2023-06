﻿Im Sturm durch die Nacht: KN-Reporter mit an Bord bei Ærø-Rund

Kiel/Marstal. Einmal von Schilksee aus durch die Nacht, um die dänische Insel Ærø segeln und dabei den härtesten Seiten von Wind und Welle ausgesetzt sein. Tobias Hollenbach, freier Mitarbeiter und zukünftiger Volontär der Kieler Nachrichten, war zusammen mit seinen Teammitgliedern Felix Körner und Leon Güllüoglu mittendrin bei der Regatta Ærø-Rund – und berichtet von einem Abenteuer mit ständigem Kampf gegen Übelkeit und Erschöpfung.

Das ist Ærø-Rund: Ærø-Rund ist eine jährliche Regatta, die vom Schilkseer Yachtclub (SYC), dem Yacht-Club Gode Wind (DZYC), dem Segel Club Baltic (SCB) und der Segler-Vereininung Kiel organisiert wird. Gestartet wird am Freitag um 21 Uhr in Schilksee und von dort geht es dann um die dänische Insel Ærø herum, ehe die Boote am Sonnabendmorgen vor Marstal ins Ziel kommen. Sonntag wird die zweite Wettfahrt gesegelt, wo die Boote auf dem kürzeren Weg von Marstal lossegeln und vor Schilksee ins Ziel einlaufen.

Böen bis 29 Knoten sorgten für Wellen

„Das waren die wohl härtesten Stunden auf dem Wasser, die ich jemals erlebt habe. Mein Fazit kurz nach Zieleinlauf. Und ich hätte es mir denken können... Als wir am Freitag um kurz nach 20 Uhr mit unserem Boot, der „Hollix“, aus dem Hafen ausliefen, war mir beim Blick auf den Wetterbericht schon bewusst, dass dies keine ruhige Nachtfahrt werden würde. Doch das Ausmaß hätte ich mir so dann doch nicht vorstellen können.

Dabei war doch ansosnten alles vorbereitet: Viel Platz für Kosmetik und Dekoration hatten wir nicht, denn an Bord gab es weder Toilette noch Wasserhahn. Die Entscheidung, vor dem Start noch auf das kleinere Vorsegel zu wechseln, sollte sich in der Nacht als die richtige herausstellen. Im Halbwindkurs ging es aus der Strander Bucht heraus und schon nach wenigen Minuten sorgten die ersten großen Wellen dafür, dass alles und jeder an Bord einmal so richtig durchgewaschen wurde.

Ab „Stollergrund“ nahm der Wind zu

Als wir am späten Abend mit der Tonne „Stollergrund“ die erste Bahnmarke außerhalb der Kieler Förde nahmen, wurde schnell klar, dass sich der Wind für heute eine ganz besondere Herausforderung überlegt hatte. Böen bis sieben Windstärken und Wellen in Meterhöhe sorgten für einen besonderen Nervenkitzel.

Patsch, Patsch – Welle um Welle stürzte über den Bug hinein und flutete das Deck. Trocken war nun wohl keine Ecke des Bootes mehr, doch die Wellen sorgten auch für ein weiteres Problem, denn durch das Aufstampfen des Schiffes im Wellental hatten sich die Keile, welche zur Stabilisation des Mastes dienen, gelockert. Mit einem Schraubenzieher bewaffnet machte ich mich auf den Weg nach unten, um das Problem zu beheben. Ein Gang mit Folgen, denn ab nun kam ein neues Hindernis hinzu: In meinem Magen spürte ich ein aufkommendes, flaues Gefühl. Es begann ein Kampf mit der Seekrankheit.

Kampf mit Schlafentzug und Seekrankheit

Jede Welle verstärkte die Übelkeit und auch der Seemannstrick, dass man zum Horizont schauen solle, wurde mit zunehmender Dunkelheit immer schwieriger. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Crewmitgliedern spielte die Seekrankheit eine immer größere Rolle und auch ich stellte mir die Frage: „Warum mache ich das eigentlich? Warum nicht einfach wieder umdrehen und im warmen Bett schlafen?“. Eine Entscheidung, die schon mehrere Boote für sich getroffen hatten, doch der Großteil des Feldes hielt weiter Kurs auf Ærø.

Ein Punkt, der sich bei vielen Seglerinnen und Seglern wohl im Hinterkopf als Wunsch immer breiter machte, war, dass die Welle in der Landabdeckung von Ærø weniger werden würde. Und genauso kam es auch. Die 120 von den ursprünglich 130 gestarteten Booten erlebten ab der Landspitze eine schnelle Fahrt. Auch bei uns an Bord entwickelte sich der Durchhaltedrang zurück zu einem Wettfahrtgedanken und es stellte sich die Frage, wo man eigentlich im Feld liegen würde.

Zieleinlauf im Morgengrauen

In den frühen Morgenstunden konnte man bereits in der Ferne das Zielschiff entdecken und in mir breitete sich Freude aus: Endspurt! Noch einmal wurden die letzten Kraftreserven aktiviert und die Müdigkeit beiseite geschoben. Um Punkt 4:10 kreuzten wir die Ziellinie. Dass es am Ende für einen vierten Platz in unserer Gruppe reichen sollte, erfuhren wir erst später, doch für uns war all dies erst einmal irrelevant, denn es überwog die Freude, das Rennen nun gemeistert zu haben und sich nach dem Ankommen im Hafen endlich ins Bett legen zu können.

Nachdem wir, sowie die restlichen Seglerinnen und Segler den Sonntag damit verbrachten, die Kraftreserven aufzuladen, ging es am Sonntag auf direkter Strecke wieder zurück nach Schilksee. Hierbei lieferte der Wind nun eine Belohnung für die Strapazen der Nacht: Bei bestem Wind und Wetter ging es auf schnellstem Weg zurück in die Heimat. Es ist das Ende eines intensiven Wochenendes, dessen Erlebnisse sowohl ich als auch die anderen Teilnehmer so schnell nicht vergessen werden.“

