﻿Knie wieder aufgeplatzt: Holstein-Kiel-Keeper Schreiber fällt erneut aus

Erneuter Rückschlag für Holstein-Kiel-Keeper Tim Schreiber. Seine im Spiel beim SV Sandhausen erlittene, und eigentlich bereits verheilte Wunde am Knie ist bei der U 20-Nationalmannschaft wieder aufgeplatzt. Der 20-Jährige soll nun am Mittwoch seine Reha in Kiel beginnen.

Bittere Szene: Tim Schreiber liegt im Spiel beim SV Sandhausen am Boden und muss am Knie wegen seiner Platzwunde behandelt werden.

Kiel. Holstein Kiel kommt in Sachen Torhüter in dieser Saison nicht zur Ruhe. Nachdem sich kurz nach der Winterpause Thomas Dähne am Knie verletzt und deshalb sogar das Winter-Trainingslager im spanischen Oliva Nova verpasst hatte, zog sich Tim Schreiber beim 1:1-Auswärtsspiel beim SV Sandhausen eine Platzwunde am rechten Knie zu. Im Nachgang eines Eckballes bohrte sich ein Teil der Plastikverkleidung des Tores in das Knie des 20-Jährigen. Die Folge: Die Auswechslung kurz vor der Pause und zwei Wochen Pause. Schreiber setzte aus, verpasste seitdem die beiden Partien gegen den SSV Jahn Regensburg (1:2) und die beim Hamburger SV (0:0).

Seine Reha absolvierte die Leihgabe von RB Leipzig (zwei Jahre, Anm. d. Red.) in Dresden bei einem Facharzt – mit Erfolg. Die Wunde des 20-Jährigen galt als gut verheilt. In der vergangenen Woche dann die gute Nachricht: Hannes Wolf lud Schreiber zur U 20-Nationalmannschaft ein. Mit der DFB-Elf hätte Schreiber am Mittwoch in Manchester gegen England (20.30 Uhr) und am kommenden Montag in Prato gegen Italien (15 Uhr) spielen sollen. Ein besonderer Moment für den KSV-Schlussmann, nachdem er im vergangenen Sommer eine DFB-Einladung aus Gründen einer Verletzung absagen musste. Nun der bittere Rückschlag: Schreibers Wunde ist bei einer Trainingseinheit mit der Nationalteam wieder aufgeplatzt.

Thomas Dähne (m.) und Robin Himmelmann (re.) trainierten am Dienstag zusammen auf dem Platz, im Kampf um den KSV-Kasten sind beide Keeper aber Konkurrenten.

Genaue Ausfallzeit von Tim Schreiber ist noch unklar

Schreiber wird den Störchen damit erneut mehrere Wochen fehlen, eine genaue Ausfallzeit konnte die KSV nicht nennen. Minimum zwei bis drei Wochen scheinen allerdings realistisch. Laut Störche Sportchef Uwe Stöver soll Schreiber bereits am Mittwoch seine Reha in Kiel beginnen.

Aus dem Dreikampf um den Platz zwischen den Pfosten bei Holstein Kiel wird nun ein Duell zwischen Thomas Dähne und Robin Himmelmann. Zuletzt hütete Himmelmann den Kasten der Störche-Elf. Beim Heimspiel gegen Regensburg (1:2) schwächelte der Routinier noch, beim 0:0 in Hamburg am vergangenen Sonnabend war der in der Winterpause verpflichtete Keeper bester Kieler, brachte mit zahlreichen Paraden die HSV-Angreifer zur Weißglut – und verdiente sich damit in der Einzelkritik unserer Redaktion die Note 1.

Statt Himmelmann könnte im kommenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld aber auch wieder Thomas Dähne ins Holstein-Tor zurückkehren: Nach seiner überstandenen Verletzung (Anriss des Schienbeinkopfes) trainiert Dähne wieder unter voller Belastung und will den Ende Oktober 2022 an Schreiber verlorenen Stammplatz im KSV-Kasten wieder zurückerobern.

Klar ist: Timon Weiner, am vergangenen Wochenende hinter Himmelmann die Nummer zwei bei den Störchen, wird seinen Platz auf der Reservebank wieder räumen müssen.