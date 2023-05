﻿Holstein Kiel braucht mehr Power für Defensive und Angriff

Die 3:4-Heimniederlage von Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli offenbarte erneut, das den Störchen im Vergleich zu den Top-Teams der Zweiten Liga Power in der Verteidigung und im Angriff fehlen. Da müssen die KSV-Bosse zur neuen Saison nachbessern. Ein Kommentar.

Kiel. Holstein Kiel hat den letzten Heim-Auftritt in dieser Saison verpatzt. Vor ausverkauftem Haus verloren die Störche in einem wilden Nordduell gegen den FC St. Pauli am Ende knapp mit 3:4. Am Ende blieb die Erkenntnis bei KSV-Trainer Marcel Rapp, das mit etwas mehr Glück vielleicht sogar ein Unentschieden drin gewesen wäre.