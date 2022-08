Das Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals für Holstein Kiel ist ärgerlich. Ein sportliches Ziel ist verfehlt, aber auch finanziell hätte der Wettbewerb den Störchen die Kassen voll machen können. Dennoch kann sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp wenig vorwerfen. Ein Kommentar.

Mannheim. Ein Schuss über den Kasten und Aus war der Traum für Holstein Kiel. Durch die 3:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den Drittligisten SV Waldhof Mannheim tanzen die Störche in diesem Jahr nur noch auf der Liga-Bühne. Dass ein Ausscheiden in der ersten Runde immer wenig glanzvoll aussieht, gerade noch gegen einen klassentieferen Gegner, ist bekannt. Mit Hertha BSC Berlin, Bayer 04 Leverkusen, Hansa Rostock, Greuther Fürth oder auch dem 1. FC Köln ist Holstein jedenfalls in guter Gesellschaft. Ein Aus in der ersten Pokalrunde – das kann passieren.

Knackpunkt im Spiel: Holstein Kiel fehlte das Tor