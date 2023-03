﻿Ohne Gegentor beim HSV: Der Wille bei Holstein Kiel scheint zurück

Das 0:0-Remis von Holstein Kiel beim Hamburger SV ist ein Punkt für die Moral der Störche. Dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Trotzdem können die KSV-Profis auf den Punkt in Hamburg aufbauen. Ein Kommentar.

Hamburg. Nur zwei Siege aus den letzten acht Partien: Holstein Kiel kommt auch beim Hamburger SV nicht richtig vom Fleck. Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel im Volkspark. Ein 0:0, welches erst schmeichelhaft und nach hinten heraus nicht unverdient gewesen ist. Gerade in der ersten Halbzeit der Begegnung dominierten die Rothosen die Störche allerdings, hätten schon früh in Führung gehen müssen. Doch der HSV nutzte seine Chancen im ersten Abschnitt nicht konsequent, ließ Holstein so am Leben. Trainer Marcel Rapp tauschte zur Halbzeit und nahm den überforderten Marvin Schulz vom Feld. Dafür kam Alexander Mühling. Ein Schachzug, der sich für die Kieler auszahlen sollte.