﻿Holstein Kiel braucht mehr Power für Defensive und Angriff

Kiel. Holstein Kiel hat den letzten Heim-Auftritt in dieser Saison verpatzt. Vor ausverkauftem Haus verloren die Störche in einem wilden Nordduell gegen den FC St. Pauli am Ende knapp mit 3:4. Am Ende blieb die Erkenntnis bei KSV-Trainer Marcel Rapp, das mit etwas mehr Glück vielleicht sogar ein Unentschieden drin gewesen wäre.

Eine richtige Schlussfolgerung nach dem Spielverlauf, wenn nicht zwei entscheidende Faktoren dagegensprechen würden. Erstens: Holstein fehlt es in der eigenen Defensive einfach an der nötigen Kompaktheit, bei den Standards teilweise an dem unbändigen Willen, das eigene Tor unbedingt verteidigen zu wollen. So machen es die Störche dem Gegner leicht.

Zweiter Stürmer neben Benedikt Pichler – Johansson ein Anfang

Zweitens: Holstein Kiel fehlt in der Offensive ein echter Stürmer. Deutlich wurde das erneut gegen die Kiezkicker. Routinier Fin Bartels war bei seinem Heim-Abschied zwar sehr bemüht, nach vorn fehlte der KSV bis zur Einwechselung von Benedikt Pichler nach über einer Stunde aber die nötige Durchschlagskraft. Mit der Einwechselung von Pichler war die KSV deutlich besser im Spiel und nach vorn oftmals sehr gefährlich.

Was heißt das für die neue Saison? Neben Pichler braucht die KSV einen zweiten zuverlässigen Stürmer, der nicht nur regelmäßig fit ist, sondern auch die nötige Torgefahr versprüht. Beides können nach aktuellem Stand sowohl Hólmbert Fridjónsson als auch Otschi Wriedt nicht leisten. Und in der Defensive brauchen die Störche einen Verteidiger, der regelmäßig dazwischenhaut und sich nicht für das Kämpfen zu schade ist. Mit Neuzugang Carl Johannson könnte ein solcher Spieler bereits gefunden sein. Ein weiterer Akteur von diesem Schlag würde Holstein Kiel dennoch gut zu Gesicht stehen.

