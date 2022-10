Ärger um Banner beim Holstein-Kiel-Spiel: Der Ball liegt bei der KSV

Es ist 20 Quadratmeter groß, hat mehrere Öffnungen an der Seite, Solarzellen auf dem Dach und eine Außenvoliere: So sieht Kiels erstes Taubenhaus in der Luxusvariante aus. 50 000 Euro hat die Deutsche Bahn dafür bezahlt, um die Tauben aus dem Bahnhofsgebäude wegzubekommen.