﻿Das Ocean Race in Kiel: Dieser Vorbeiflug hat viele Gewinner

Saisonfinale in Göppingen

Zwischen dem THW Kiel und seiner 23. deutschen Meisterschaft liegen 60 Minuten Handball, am Sonntag (15.30 Uhr) bei Frisch Auf Göppingen. Wer vor der Meisterfeier am Abend Lust auf gemeinsamen Spaß beim Public Viewing hat, wird an zahlreichen Stellen, an denen die Partie auf Leinwand oder Bildschirm gezeigt wird, fündig.