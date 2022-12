﻿Kommentar: (K)ein Derby für die Geschichtsbücher

Das 23:36 in Flensburg markiert die höchste Nordderby-Niederlage des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt überhaupt. Aber auch am Sonntag wurden nur zwei Punkte vergeben, und der THW Kiel hat in der Rückrunde der Handball-Bundesliga noch alles in eigener Hand, findet KN-Sportredakteur Tamo Schwarz.

Flensburg. Nordderby Nummer 107 hat seinen Platz in den Geschichtsbüchern sicher: Das 23:36 ist die höchste Niederlage des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt in der Historie der schleswig-holsteinischen Dino-Duelle. Die SG hat den THW deklassiert und zwei Punkte gewonnen. Nicht mehr und nicht weniger. Für Flensburg ging es um viel: um einen wackligen Trainerstuhl, das drohende Abrutschen ins Mittelmaß. Ausgerechnet im Derby ist Maik Machulla und seiner Mannschaft ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gelungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wichtig für den THW Kiel: Das Kieler Narrativ, im Herbst könne man nichts gewinnen, aber einiges verlieren, bekommt durch diese schmerzhafte Niederlage keinen neuen Nährboden. Ja, der Auftritt am Sonntag entsprach nicht den Ansprüchen der Zebras, die eben noch in überragender Manier einer internationalen Qualitätskontrolle standgehalten hatten. Ja, die Tabellenführung ist futsch. Aber Filip Jicha und seine Schützlinge, die in Flensburg mit Ausfällen, Grippe-Handicaps und kurzer Regeneration zu kämpfen hatten, haben in der Rückrunde mit Heimspielen gegen die SG, Berlin und Magdeburg alles noch in eigener Hand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keinen Eintrag in den Geschichtsbüchern wert, aber dennoch erwähnt: Schade, dass die Flensburger Ultras das Derby-Erlebnis mit ihren unerträglichen Gesängen unterhalb der Gürtellinie am vierten Advent zu einem familienuntauglichen gemacht haben.