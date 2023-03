﻿Konsequenz in den Strafräumen fehlt: Holstein Kiel verliert gegen Jahn Regensburg mit 1:2

Holstein Kiel hat sein Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg mit 1:2 verloren. Die Störche zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung, gingen aber fahrlässig mit den Chancen um. Die Gäste nutzten das zweimal eiskalt aus.

Kiel. Holstein Kiel hat am Sonntag sein Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg mit 1:2 verloren. Gegen das Schlusslicht der Zweiten Liga war die KSV über weite Strecken das bessere Team, ließ aber in beiden Strafräumen die letzte Konsequenz vermissen. So reichte das zwischenzeitliche 1:1 durch Steven Skrzybski am Ende nicht zu einem Punktgewinn. Nach dem mageren 1:1 in Sandhausen die nächste Enttäuschung.

KSV-Trainer Marcel Rapp musste dabei kurzfristig auf Timo Becker verzichten, der mit Zahnschmerzen ausfiel. Für ihn rückte Marvin Schulz in der Startaufstellung auf die Rechtsverteidigerposition. Im Tor gab Robin Himmelmann nach der Verletzung von Tim Schreiber (Platzwunde am Knie) wie erwartet sein Startelfdebüt. Zudem kehrte Patrick Erras nach Infekt zurück. Bei den Regensburgern durfte Holstein-Leihgabe Joshua Mees von Beginn ran.

Holstein Kiel lässt Chancen liegen

Gästetrainer Mersad Selimbegovic entschied sich derweil für eine offensive Aufstellung. Eine Maßnahme, die sich zunächst auszahlte. Der Jahn war in der Anfangsphase das etwas aktivere Team, Holstein präsentierte sich bei seinen Vorstößen zunächst zu unpräzise. Die bis dahin beste Möglichkeit war ein Weitschuss von Marvin Schulz, der über die Latte strich (10.). Mit dieser Initialzündung übernahm Holstein die Regie. Zwei gute Chancen von Fabian Reese (12., 15.) blieben allerdings ungenutzt. Die KSV bot in der Folge gefällige Kombinationen, die aber selten zu einer gefährlichen Strafraumaktion führten.

Als sich die meisten der gut 10 000 Zuschauer im Holstein-Stadion bereits mit einer torlosen ersten Hälfte abgefunden hatten, gab es die sprichwörtlich kalte Dusche für das Heimteam: Benedikt Saller steckte durch auf Kaan Caliskaner, der den unglücklich agierenden Keeper Himmelmann aus kurzer Distanz überwinden konnte (45.).

Pfiffe von den Rängen des Holstein-Stadions

Die Reaktion des Publikums: erste Pfiffe. Die Reaktion der Störche: der Ausgleich. Wenige Sekunden vor Ablauf der dreiminütigen Nachspielzeit ließ Lewis Holtby einen Pass von Mikkel Kirkeskov zum hinter ihm lauernden Steven Skrzybski durch, der den Ball hoch an Regenburgs Keeper Urbig zum 1:1 vorbeispitzelte (43.+3). Für den Kieler Offensivmann endete damit die seit Ende Oktober andauernde Torflaute.

Die zweite Hälfte begann ähnlich offensiv, wie der erste Durchgang geendet hatte. Doch weder Holtby und Wriedt auf Kieler Seite, noch der äußerst aktive Caliskaner für Regensburg konnten Zählbares produzieren. Nach 63 Minuten hätte Holstein dann in Führung gehen können: Phillipp Sander bediente den wieder einmal äußerst spielfreudigen Reese, der von links in den Strafraum zog – sein Schuss ging knapp rechts am Pfosten vorbei. Noch knapper war es nach 72 Minuten, als ein erneuter Reese-Abschluss am Außennetz landete. Der Jahn verlegte sich derweil aufs Kontern, tauchte dabei immer mal wieder gefährlich vor dem KSV-Tor auf.

Lewis Holtby bemängelt fehlende Konsequenz in den Strafräumen

Hatte Holstein in der ersten Halbzeit sehenswerten Kombinationsfußball gezeigt, ging der Druck im Laufe des zweiten Durchgangs verloren. Und noch entscheidender: Die Störche schafften es nicht, ein Tor nachzulegen. Am dichtesten dran war Kapitän Hauke Wahl, dessen Kopfballverlängerung nach einer Ecke von Kirkeskov am langen Pfosten landete (82.).

Was Holstein nicht gelang, schaffte Regensburg auf der Gegenseite: Prince Osei Owusu nahm einen Ball im Kieler Strafraum relativ unbedrängt mit der Brust an, drehte sich und schoss drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:1 ein. Trotz einer siebenminütigen Nachspielzeit, die durch eine Verletzung von Jahn-Stürmer Andreas Albers (65.) nötig war, gelang Holstein kein Treffer mehr.

Die Pleite rief Kieler Frust hervor, nicht nur auf den Rängen, von dem nach Abpfiff ein Pfeifkonzert ertönte. „Es ist die Essenz der letzten Wochen“, sagte Lewis Holtby, „vorne sind wir zu inkonsequent, und hinten lassen wir aus wenig zu viel zu.“ Mit der Konsequenz haderte auch Trainer Marcel Rapp: „Wenn man sich die Expected-Goals-Werte der Partie anschaut, ist es am Ende wahrscheinlich auch eine Qualitätsfrage. Trotzdem hat die Mannschaft eigentlich die Qualität, um so ein Spiel zu gewinnen.“ Tat sie nicht – stattdessen kletterte der Jahn mit dem ersten Erfolg nach zehn sieglosen Spielen auf Relegationsplatz 16.